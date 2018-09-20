HABER

Ayak bileklerinde 850 gram esrar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

MERSİN'de yolcu otobüsünde, ayak bileklerine bant ile sardığı 850 gram esrar ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yolcu otobüsünde, ayak bileklerine bant ile sardığı 850 gram esrar ile yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden birinden Mersin'e gelen otobüste şüphe çeken yolcunun üzerini aradı. İsmi açıklanmayan şüphelinin ayak bileklerine bant ile sardığı 850 gram toz esrar ele geçti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!
Sedanur'un annesi: 27'sinde doğum günü var ne olur bırakınSedanur'un annesi: 27'sinde doğum günü var ne olur bırakın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Türk kültürünü sunan bir cennet parçası!

Türk kültürünü sunan bir cennet parçası!

Odadaki düzenek polisleri bile şaşkına çevirdi: Çilek yetiştirecektim!

Odadaki düzenek polisleri bile şaşkına çevirdi: Çilek yetiştirecektim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.