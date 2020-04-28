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Ayak bileklerini inceltmek mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.04.2020 10:55 | Son Güncelleme

Bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, bacak ve ayak bileği ile ilgili estetik operasyonlara dikkat çekti. Bacak ve ayak bileğinde istenilen görünüme sahip olmanın mümkün olduğunu söyleyen Sezgin, yöntemlerle ilgili bilgi verdi.

Ayak bileklerini inceltmek mümkün mü?

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Bacak ve ayak bileği operasyonları diğer ameliyatlardan daha az popülermiş gibi görünse de sık arzu ediliyor. Birçok kadın, ayak bileklerinin kalın olması nedeniyle etek ya da baldırları kalın olduğu için bot giyemiyor. İş dünyasındaki etek giyme zorunluluğu bu operasyon için talebi artırıyor. Baldır ve ayak bileği kalınlığının tedavisinde en önemli nokta teşhistir. Bacak estetiği denildiğinde, akla sadece bacak germe gelmemeli. Bacak, kalın, ince, çarpık ya da eğri olabiliyor. Amaç, bacakları ideal şekline sokmaktır” dedi.

Basen bölgesinin yağlı olmasının, bacak üst iç kısmındaki yağlanmanın, alt bacak iç kısmındaki eğriliklerin, dizin iç yanındaki yağ fazlalıkların, ciltteki çöküklüklerin ve her iki bacak arasında asimetri olmasının sık karşılaşılan sorunlardan olduğunu ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Bu bölgelerdeki kaslar zayıfsa ya da alt bacakta eğrilik varsa, yağ enjeksiyonları veya silikon baldır implantları kullanarak bacağı şekillendirmek mümkün. Kalça ile uyumlu, silindirik, kavisleri olan ve ayağa doğru zarif bir şekilde incelerek giden bacak yapısı için bacak ve ayak bileği estetiği operasyonları tercih edilir” diye konuştu.

Basen bölgesindeki, bacağın ve dizin iç kısmındaki bölgesel fazlalıklar için en ideal tekniğin liposuction ameliyatları olduğunu kaydeden Op.Dr. Sezgin, “Bacak eğriliği için baldır silikonları kullanılarak bacak iç kısmının vücut orantısına göre bir miktar kalınlaştırma yapılıyor. Böylelikle duruş orantısı sağlanıyor. Ciltteki çöküklükler, asimetrik görüntüler dolgu enjeksiyonu ya da yağ enjeksiyonu ile çözülebiliyor. Daha önce liposuction yapılmış ve çöküntü gelişmiş kişilerde bacak bölgesine tedavi olarak yağ enjeksiyonu ve dolgu enjeksiyonu yapılabiliyor. Çarpık bacak tedavisinde silikon protez, yağ enjeksiyonu veya dolgu enjeksiyonu gibi yöntemler, kişinin durumuna göre uygulanabiliyor. Bacaklarda doku fazlalığı ve sarkma gibi sorunlar, hızlı kilo alıp verme gibi nedenlere bağlı olabilir. Bu durumda bacak germe ameliyatı tercih edilir. Son dönemlerde liposuctiona alternatif olan lazer lipoliz bir diğer uygulama yöntemidir. Bazen bacak germe estetiği yapılacak bir kişide bunun yanı sıra liposuction da yapmak gerekebilir. Ameliyat süresi iki ila üç saat aralığında sürer. Hastanın operasyondan sonra bir gece hastanede kalması yeterlidir. Daha sonra normal yaşantıya dönüş kısa sürede gerçekleşebilir” açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ayak bileği bacak

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