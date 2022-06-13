Ayak burkulmalarına evde çözüm: Tamamen doğal

Ayak burkulmaları temel hareketleri yaparken bile zorlanmalara sebep oluyor. Ağrılı ve problemli geçen bu süreci hızlandırmak için bolca dinlenmek ve doğru tedavi yöntemlerini uygulamak gerekiyor. Ayağınızı zorlamadan uygulayacağınız bu yöntemler ile burkulmalarınızı kolayca geçirebilirsiniz.

BURKULMALARA İYİ GELEN YÖNTEMLER

SOĞUK SUYLA YIKAMAK

Ayak burkulmasına ne iyi gelir, bitkisel neler yapılabilir sorusuna verilebilecek ilk cevap soğuk suyla yıkamaktır. İlk olarak burkulan yeri soğuk su ile yıkamanız gerekmektedir. Ayağınızı yıkadıktan sonra yumuşak bir çorap giyip üzerini bandaj ile sıkıca sarın. Bu işlem ayağınızın şişmesini ve morarmasını önlemekle kalmaz, iyileşme süresini de kısaltır.

BUZ UYGULAMAK

Buz kan damarlarını sıkıştırır. Böylece şişliği ve bölgedeki ağrıyı azaltır. Buz uygulaması için tek yapmanız gereken dondurulmuş buz torbasını temiz bir beze sarmak ve 10 dakika kadar burkulan bölgeye uygulamaktır. Buz uygulamasını ayağınız tamamen iyileşene kadar her gün düzenli olarak yapabilirsiniz.

SOĞAN KÜRÜ

Geçmişten günümüze ayak burkulmasına karşı en çok uygulanan bitkisel yöntem soğan kürüdür. Soğan içeriğindeki GPCS olarak bilinen peptitin sayesinde kemikleri iyileştirir. Soğan kürünü hazırlamak için 2 bardak zeytinyağı ve 2 adet kuru soğana ihtiyaç duyacaksınız. Öncelikle soğanı ince bir şekilde doğrayın ve zeytinyağı ile pişirin. Bu karışımı temiz bir bez ya da tülbentin üzerine sürdükten sonra bezi adeta bir bandajmış gibi burkulan bölgeye sarın.

SARIMSAK KÜRÜ

Sarımsak kürünü uygulamak için zeytin, sarımsak, soğan ve tuza ihtiyacınız olacak. Tüm malzemelerin elinizin altında olduğundan eminseniz uygun bir kapta hepsini karıştırın ve ezin. Hazırladığınız karışımı nazikçe masaj yaparak burkulan bölgeye uygulayın. Ardından temiz bir bez veya bandaj yardımıyla burkulan yeri sarın

LAHANA SÜRMEK

Çiğ lahana kullanılarak uygulanan bu tedavi ayak burkulmasının sebep olduğu şikayetleri kısa sürede ortadan kaldırır. Üstelik uygulaması da çok kolaydır. Bu bitkisel tedaviyi uygulamak için tek yapmanız gereken çiğ lahana yaprağını burkulan bölgeye sarmak. Bu uygulamayı yaparken 15 dakikada bir lahana yaprağını değiştirmeye özen göstermeniz gerekmektedir.

KUŞKONMAZ KÜRÜ

Kuşkonmazı süt ile kaynatın ve hazırladığınız karışımı burkulan bölgeye uygulayın. Bu yöntemi 3 gün boyunca uygulamanız yeterli olacaktır.

MAYDANOZ KÜRÜ

Ezip özünün iyice dışa çıkmasını sağladığını maydanozları buzdolabında bekletin ve sonrasında maydanoz lapasını burkulan bileğe koyup sarın. Maydanoz hem ağrının hem de iltihabın azalmasına yardımcı olur.



