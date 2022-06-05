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"Ayak freni çalışamaz duruma gelebilir" Mercedes 1 milyon aracını geri çağıracak

05.06.2022 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’den araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Mercedes-Benz’in fren sistemini etkileyebilecek bir sorun nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi, “Ayak freni çalışamaz duruma gelebilir.” açıklamasını yaptı. Mercedes-Benz, 13 Mayıs’ta ABD’de 292 binden fazla aracını geri çağırma kararı almıştı.

"Ayak freni çalışamaz duruma gelebilir" Mercedes 1 milyon aracını geri çağıracak

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada, 2004-2015 yıllarında üretilen ML, GL ve R-Class serilerinde (SUV) “fren güçlendiricinin işlevinin” “korozyondan etkilenebileceği belirtildi.

HEMEN GERİ ÇAĞIRMAYA BAŞLANACAK

Açıklamada, potansiyel olarak etkilenen araçların sahipleriyle iletişime geçilerek, araçların hemen geri çağırmaya başlanacağı belirtildi.

"AYAK FRENİ ÇALIŞAMAZ DURUMA GELEBİLİR"

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne (KBA) göre, Mercedes-Benz, 70 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında 993 bin 407 aracını geri çağıracak.

KBA’dan yapılan açıklamada, Mercedes-Benz’in söz konusu araçlarında korozyonun en kötü durumda, fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantının kesilmesine yol açabileceği belirtildi.

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Açıklamada, "Sonuç olarak, ayak freni çalışamaz duruma gelebilir.” ifadesi kullanıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde ise söz konusu araçlarda yüksek korozyon durumunda özellikle güçlü veya sert bir frenlemenin fren servosunda mekanik hasara yol açmasının mümkün olabileceği, bu nedenle fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantının kopabileceği ve ayak freninin çalışmayabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bu arada, Mercedes-Benz, 13 Mayıs’ta ABD’de 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve R-Class araçlarını nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceği ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceği gerekçesiyle 292 binden fazla aracını geri çağırma kararı almıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz Almanya
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