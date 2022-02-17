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Ayak İşleri 2. sezon ne zaman başlıyor? Çağlar Çorumlu'nın dizisi Ayak İşleri'nin yayın tarihi açıklandı

17.02.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı Ayak İşleri dizisi 2. sezonuyla ekrana dönüyor. GAİN'de yayınlanan Ayak İşleri'nin 2. sezon tarihi de belli oldu. Tecrübeli görev adamı Vedat ve her şeyi sorgulayan politik doğrucu Evren, Sermet Bey’in 'aşırı önemli' ayak işleri ve bu kez biraz da kendi hesapları için yeniden yollara dökülüyor.

Ayak İşleri 2. sezon ne zaman başlıyor? Çağlar Çorumlu'nın dizisi Ayak İşleri'nin yayın tarihi açıklandı

Türlü aksiyon ve kavga gürültü ile kişisel gelişim ve empatinin kol kola olduğu Ayak İşleri dizisinde yeni maceralarda rota bu kez İzmir’e doğru çevriliyor. Ayak İşleri, 2. sezonu ile 24 Şubat’ta ekranlarda olacak.

AYAK İŞLERİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Evren ile Vedat’ın zıt özellikleri, mütevazı kabadayılıkları ve kendilerine has “adalet” anlayışları, Ayak İşlerini dijital dünyanın en sevilen yapımlarından biri haline getirmişti. Merakla beklenen 2. sezonun yayın tarihi de nihayet belli oldu. 24 Şubat’ta, tecrübeli görev adamı Vedat ile felsefe okumuş, politik doğrucu Evren, yanında çalıştıkları zengin iş adamı Sermet Bey’in verdiği ufak tefek görevleri yerine getirmek için yeniden yollara dökülüyorlar. Hatta bu kez kendi hesaplarına bazı işlerin de peşine düşüyorlar.

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Yeni sezonda hikaye İzmir ve çevresinde geçiyor ve ikili adeta aksiyonlara doymuyor. İlk sezondaki olayların ardından huzurla doğaya dönen Vedat, “akışta kalmaya”, iyilik yapıp iyilik bulmaya niyetlense de, Evren’in peşine takılıp yine savaş makinası moduna giriyor. Evren ise bu kez daha motive, daha tecrübeli; işleri tak tak halletmeye bakıyor. Absürt gelişmeler, tezat dolu sohbetler ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla yeni sezon izleyiciye bol bol kahkaha vadediyor.
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Yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu’nun oturduğu Ayak İşleri’nin senaryosunu ise, Özyurtlu ve Volkan Öge bir arada kaleme alıyor.

Her hafta iki yeni bölümüyle yayına girecek Ayak İşleri, 24 Şubat’ta 2. sezonuyla yine GAİN’de.

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Çağlar Çorumlu
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