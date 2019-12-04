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“Ayak izi” sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde engelli ressamının ayaklarıyla yaptığı resimler büyük ilgi gördü.İnegöl Belediyesi tarafından Kent Müzesi’nde anlamlı bir sergi açıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde engelli ressamının ayaklarıyla yaptığı resimler büyük ilgi gördü.
İnegöl Belediyesi tarafından Kent Müzesi’nde anlamlı bir sergi açıldı. Ayşe Işık tarafından yapılan eserlerin yer aldığı sergi Dünya Engelliler Gününde açıldı. Sergiyi önemli kılan etken ise, Ayşe Işık’ın azmi. “Ayak İzi” sergisi 14 Aralık tarihine kadar Kent Müzesi’nde açık olacak.
Ayşe Işık, 5 yaşında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu iki kolunu kaybetti. Engelli olması dolayısıyla eğitim hayatına bir süre ara veren Işık, gittiği resim kursunun ardından ayakları ile resim çizmeye başladı. İş hayatına atıldıktan sonra çeşitli görevlerde yer alan Işık, 33 sergiye imza attı. Cumhurbaşkanı da dâhil olmak üzere birçok devlet adamının destek verdiği sergiler düzenledi. Ayşe Işık’ın İnegöl Kent Müzesi’nde açtığı sergi karma bir sergi olup 25 eserden oluşuyor. Ayaklarıyla fırçayı tutup yağlı boya tablolar yapan Ayşe Işık, eserlerini nasıl yaptığını sergiyi ziyarete gelen sanatseverlerle paylaştı.
Sergi açılışında konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “3 Aralık Dünya Engelliler günü, bir takım meselelerin farkına varabilmek, idrâkine ve şuuruna erişebilmek için önem taşıyor. Şehrimizde ne kadar engel var diye baktığımda, fizikî anlamda ciddi engeller olduğunu görüyorum. Ancak tabiî bunun yanı sıra bir de birlikte yaşamanın önümüze koymuş olduğu ve kolaylıkla aşabileceğimiz meseleler var. Araçlarımızı park ederken uygun alanlara park etmek, yardımlaşmak, hoşgörü, sevgi gibi güzellikleri, hasletleri kazanmamız gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
İnanç ve gayretin eser üretmekte önemli olduğunu belirten Alper Taban, “Allah’ın bizlere lütfettiği bütün güzelliklerin kıymetini bilmek lazım. Bedenen olan eksikleri eksiklik olarak görmüyorum. Ayşe Hanım bugün bunu bizlere bir kez daha göstermiş oluyor. Az önce Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezimizde idik. Orada engelli yavrularımızın, öğrencilerimizin yine öğretmenlerimizle beraber İNESMEK kurslarımızda yaptıkları eserleri gördük. Hepsi birbirinden muhteşem” dedi.

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