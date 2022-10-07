HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayak izlerinden anlaşıldı! Ayı ailesi, arı çiftliğini basıp talan etti

Ayak izlerinden anlaşıldı! Ayı ailesi, arı çiftliğini basıp talan etti

07.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da arı kovanlarına dadanan ayılar, balları yemekle kalmayıp, işletmenin de altını üstüne getirdi. Bölge sakinleri ayılara çip takıldığını, çiplerdeki sinyal kesilince polislerin aramaya çıktığını öne sürerken, hayvanlarının ayılar ve kurtlar tarafından telef edildiği iddia eden Hüseyin Zihni, ''Bir ayda toplam 20 hayvanım telef oldu. Bunların zararını kim karşılayacak? Devlet ayıları, kurtları koruyor, hayvanlarımız telef edilerek yeniliyor. Çözüm bulunmasını istiyoruz'' dedi.

Ayak izlerinden anlaşıldı! Ayı ailesi, arı çiftliğini basıp talan etti

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Sadağı Mahallesi Çırpıcı Köprüsü mevkiinde arıcılık yapan Sami Doğan ve eşine ait arıcılık işletmesi ayılar tarafından talan edildi. Kovanlardaki balları yiyen arılar, işletmeyi kullanılamaz hale getirdi. Ayak izlerinden bir büyük ayı ve 2 yavrusunun olduğu belirlendi.

6 yıldır profesyonel arıcılık yapan Sami Doğan, "2 yıl önce bu tesisi kurdum. Burası arıcılık açısından çok verimli, kaliteli bal akımı yapan bir bölge. Bölgede şeker ve şerbete hiç gerek olmuyor. Zaten arı bu zengin doğada polen ve çiçekleri buluyor ve çok güzel bal üretimi yapıyor. Bunca yıllık emeğimiz boşa gitti. İki, üç ayı tesisimizi darmadağın ederken, balları ve arıları yiyerek uzaklaşmışlar. Milli Parklar yetkililerinin bu tehlikeye karşı önlem almasını bekliyor, zararımızın karşılanması ve bu yabani hayvanlar konusunda bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

Screenshot_2

"BİR AYDA 20 HAYVANIM TELEF OLDU"

Aynı bölgede çobanlık yapan Hüseyin Zihni de küçükbaş hayvanlarının ayılar ve kurtlar tarafından telef edildiği iddia ederken, "Biri gece biri gündüz olmak üzere iki hayvanım ayı ve kurtlar tarafından telef edildi. Bir ayda toplam 20 hayvanım telef oldu. Bunların zararını kim karşılayacak? Devlet ayıları, kurtları koruyor, hayvanlarımız telef edilerek yeniliyor. Ayılarda çip varmış, kurtlarda var mı, bilmiyorum. Ayılardaki çiplerden sinyal gelmeyince karakola bildiriyorlar. Polisler buraya ayı aramaya geliyor. Orhaneli ve civar köy sakinlerinin can ve mal güvenliği kalmadı. Yetkililerden bir an önce bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Screenshot_3

Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner hekimleri, arıcılık işletmesinde zarar tespitinde bulundular. Zarar gören işletme havadan dron ile de görüntülendi.
Öte yandan Uludağ ve bölgedeki ayı ailesi de bir süre önce fotokapanla görüntülenmişti.

Screenshot_4

Screenshot_5

Screenshot_6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba-oğul, marketçiye dehşeti yaşattı! 'Cebinden tornavida çıkarıp...'Baba-oğul, marketçiye dehşeti yaşattı! 'Cebinden tornavida çıkarıp...'
Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısıÇok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı
Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İlginizi Çekebilir

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.