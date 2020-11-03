Ayak kokusuna kesin çözüm! Çay, sirke ve...

Ayakların terlemesi sonucunda meydana gelen ayak kokusu, kişinin sosyal yaşantısını da etkileyebilir. Ayak kokusu yüzünden hoş olmayan durumlara düşüp utanmak istemiyorsanız kesinlikle doğal koku yok edici malzemeleri kullanmalısınız.

ÇAY

Siyah çayda bulunan tanik asit, ayak kokusuna neden olan bakterileri öldürür. Bunun için 3 bardak suyun içine 2 adet poşet çay ekleyin. Çayı kaynatın. Kaynayan çayı soğuk suyla ılıttıktan sonra karışımı bir kaba alın ve 20 dakika ayaklarınızı bu suda bekletin. Haftada bir kez bu işlemi uygulayın.

SİRKE

Sirkenin asitli yapısı, bakterilerin ölmesini sağlar. 6 bardak suyun içine bir fincan elma sirkesi ekleyin. Ayaklarınızı 20 dakika boyunca sirkeli suda bekletin. Ardından sabunlu suyla ayaklarınızı yıkayın.

LAVANTA YAĞI

Geniş ve derin bir leğeni ılık suyla doldurun. İçine 15 damla lavanta yağı katın. 20 dakika boyunca ayaklarınızı suda bekletin. Lavanta yağı, bakterileri öldürür, ayak mantarını önler ve ayaklarınızı temizleyerek güzel kokmasına yardımcı olur.



