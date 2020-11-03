HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ayak kokusuna kesin çözüm! Çay, sirke ve...

Ayak kokusuna kesin çözüm! Çay, sirke ve...

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2020 08:16 | Son Güncelleme

Gün boyu kapalı kalan ayaklar terler ve oluşan bakteriler sonucu ayak kokusu meydana gelir. Son derece rahatsız edici ayak kokusundan siz de kurtulmak istiyorsanız bu doğal yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

Ayak kokusuna kesin çözüm! Çay, sirke ve...

Ayakların terlemesi sonucunda meydana gelen ayak kokusu, kişinin sosyal yaşantısını da etkileyebilir. Ayak kokusu yüzünden hoş olmayan durumlara düşüp utanmak istemiyorsanız kesinlikle doğal koku yok edici malzemeleri kullanmalısınız.

ÇAY

Siyah çayda bulunan tanik asit, ayak kokusuna neden olan bakterileri öldürür. Bunun için 3 bardak suyun içine 2 adet poşet çay ekleyin. Çayı kaynatın. Kaynayan çayı soğuk suyla ılıttıktan sonra karışımı bir kaba alın ve 20 dakika ayaklarınızı bu suda bekletin. Haftada bir kez bu işlemi uygulayın.

SİRKE

Sirkenin asitli yapısı, bakterilerin ölmesini sağlar. 6 bardak suyun içine bir fincan elma sirkesi ekleyin. Ayaklarınızı 20 dakika boyunca sirkeli suda bekletin. Ardından sabunlu suyla ayaklarınızı yıkayın.

LAVANTA YAĞI

Geniş ve derin bir leğeni ılık suyla doldurun. İçine 15 damla lavanta yağı katın. 20 dakika boyunca ayaklarınızı suda bekletin. Lavanta yağı, bakterileri öldürür, ayak mantarını önler ve ayaklarınızı temizleyerek güzel kokmasına yardımcı olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Meğer ayak tırnaklarının hızlı uzamama nedeni...Meğer ayak tırnaklarının hızlı uzamama nedeni...
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Tepki çeken sözler: Cahil halk...
Tepki çeken sözler: Cahil halk...
Yine rahat durmadı! Yeni yaşını böyle kutladı
Yine rahat durmadı! Yeni yaşını böyle kutladı
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nedeni belli oldu! Meğer ayak tırnaklarının hızlı uzamama nedeni...
Meğer ayak tırnaklarının hızlı uzamama nedeni...
Sadece süt değil mucize bir madde! Anne sütü nasıl artırılır?
Sadece süt değil mucize bir madde! Anne sütü nasıl artırılır?
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Neofobi nedir? Neofobiyi önlemek mümkün mü?
İleri yaşta ‘neofobi’ tehlikesi
Ne bal ne de bitki çayı! Uzmanından sesinizi nemlendirin açıklaması
Ne bal ne de bitki çayı! Uzmanından sesinizi nemlendirin açıklaması
Çiğ mi pişmiş mi tüketilmeli? Sakın bu hatayı bir daha yapmayın!
Çiğ mi pişmiş mi tüketilmeli? Sakın bu hatayı bir daha yapmayın!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.