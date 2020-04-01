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Ayak kokusundan kurtulmak çok kolay! Evde hazırlayacağınız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Hayatımızı zehir eden ayak kokusunu yok etmek için sihirli formüllere ihtiyacımız yok, basit düşünmemiz ve temel kuralları uygulamamız yeterli olacaktır. Bu temel kuralların başında elbette ki temizlik geliyor. Çoraplarımız ve ayaklarımız temiz olmazsa ayaklarımızın kötü bir kokuya sahip olacağı aşikardır.

Ayak kokusundan kurtulmak çok kolay! Evde hazırlayacağınız...

Ayaklarımızın kötü koku yaymasını istemiyorsak dışarıdan eve geldiğimizde derhal çoraplarımızı çıkarmalı ve ayaklarımızı yıkamalıyız. Yıkama işlemi baştan savma yapılmamalı, parmak araları dahil iyice ovularak temizlenmeli. Ertesi gün olduğunda eski çorapları kullanmak yerine temiz bir çift çorap giymeliyiz. Ayaklarımız temiz olsa dahi çoraplarımızı değiştirmeliyiz çünkü kullanılmış çoraplarımızdaki bakteriler kısa bir sürede ayaklarımızda yayılır ve kötü koku oluşumunu hızlandırır.

KOKU YAPMAYAN AYAKKABILAR

Ayak kokusunu önlemenin ilk adımı ayakkabılar... Öncelikle ayakkabı seçiminizi iyi yapmalısınız. Ucuz olduğu için tercih edilen ve sağlıksız malzemelerden yapılan ayakkabıları tercih ederseniz ayaklarınızın bir süre sonra kötü kokması kaçınılmaz bir sondur. Ayakkabı satın alırken fiyatı kadar kullanılan malzemeleri de iyi araştırmalı ve ayaklarınız için en doğru ayakkabıyı seçmelisiniz. Kesinlikle plastikten yapılmış ayakkabılardan uzak durmalısınız. Ardından da ayakkabılarınızı süreç boyunca temiz tutmalısınız. Hangi marka ayakkabıyı alırsanız alın temiz bakmazsanız içerisinde bakteriler yerleşebilir ve ayaklarınızın kötü kokmasına sebep olabilir. Eğer ayakkabılarınıza koku yerleştiğini fark ederseniz onu mutlaka yıkamak suretiyle temizlemelisiniz. Çamaşır makinesinde düşük sıcaklıklarda spor ayakkabılarınızı yıkayabilirsiniz. Eğer klasik bir ayakkabı kullanıyorsanız veya yıkamaya elverişli bir ayakkabı değilse bu sefer tabanlığını yenilemelisiniz.

KARBONAT İLE AYAKKABI KOKUSU GİDERME

Ayak kokusunu yok etmenin bir diğer yolu da karbonattır. Doğal bir çözüm önerisi olan karbonat, ayak kokusuna neden olan terin ve bakterilerin pH değerini dengeler. Bu yöntemi uygulamak istiyorsanız ayaklarınızı karbonatlı su içerisinde yaklaşık yarım saat bekletebilirsiniz. Su dolu bir leğenin içine iki üç yemek kaşığı karbonat dökmeniz yeterli olur. 15 gün süreyle bunu yaparsanız çok rahat bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Bu da fayda etmezse ayakkabılarınızın içine çok az karbonat serpiştirip giymeyi deneyin.

SİRKE İLE AYAK KOKUSU GİDERME

Koronavirüsten ev temizliğine her problemde bize yardımcı olan sirke, ayak kokusunu gidermede de alternatif bir çözüm yoludur. Sirkenin içerisinde bulunan asitler bakteri oluşumunu engeller ve koku oluşumuna izin vermez. Akşamları eve geldikten sonra sirkeli su hazırlayıp ayaklarınızı 20-25 dakika içinde bekletin. 15 gün süreyle bunu düzenli olarak yaparsanız olumlu bir sonuç alabilirsiniz. Ayrıca banyo yaptıktan sonra ayaklarınızı sirkeli su ile yıkarsanız kokunun yok olmasını hızlandırırsınız.

PUDRA

Gün içerisinde ayakkabının içinde sıkışıp kalan ayaklarımız terler ve nemlenir. Bu nemlenme sonucunda bakteriler ürer ve kötü koku ortaya çıkar. Pudra nemi emebildiği için bu tür bir durumda gönül rahatlığıyla başvurabileceğimiz bir kaynak. Akşam eve geldikten sonra ayaklarınızı yıkayıp iyice kuruladıktan sonra pudralarsanız ayak kokusundan kurtulabilirsiniz. Üstelik koku gidermeye ek olarak ayaklarınıza bakım yapmış olacaksınız ve ayaklarınız yumuşacık olacaktır. Ayakkabınızın da kötü koktuğunu düşünüyorsanız ayakkabılarınızın içine hafif miktarda pudra serpiştirirseniz nem oluşumunu ve kokuyu engellemiş olursunuz.

TOPUK TAŞI

Topuklarınızdaki ölü deriler ve çatlaklar bakterilerin evidir. Buradaki ölü derileri düzenli olarak temizlemelisiniz. Topuk taşı ile bu derileri temizleyerek kokuyu yok edebilirsiniz.

Tüm bu yöntemleri uyguladıysanız ve hala ayaklarınız kokuyorsa mantar oluşumu söz konusu olabilir. Bu durumda doktora görünmenizde fayda olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
ayak kokusu sağlık mantar

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