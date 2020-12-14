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Ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarı belirtileri ve tedavisi

14.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarı belirtileri ve tedavisi

Ayak mantarı günümüzde yaygın olarak karşılaşılan deri hastalıklarından biridir. Tıp dilinde mantar enfeksiyonu şeklinde isimlendirilen bu hastalığın nedeni, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Ayak mantarı ayak bölgesinde oluşan bir cilt hastalığıdır. Bu hastalık genellikle erkeklerde görülür. Nemli ve ıslak ortamlarda bu hastalığa yakalanma ihtimaliniz yüksektir. Bulaşıcı bir hastalık türü olduğundan dolayı ortak kullanım alanlarında daha dikkatli olunmalıdır.

Ayak Mantarı Nedir?

Ayak mantarı, deri üzerinde oluşan yüzeysel bir hastalık çeşididir, genellikle parmak aralarında oluşur. Bunun dışında ayağın farklı bölgelerinde de meydana gelebilir. Kırmızı ve ten renginde dairesel izler şeklinde görülür. Pullu bir yapıya sahiptir ve zamanla dökülme meydana gelir. Bu enfeksiyonun tedavisi için kullanılan çeşitli krem ve ayak mantarı ilacı mevcuttur. Ayak mantarı enfeksiyonun farklı türleri bulunur. Bunlar arasında en sık meydana gelen parmak aralarında oluşan mantar çeşididir. “İntertriginöz” ismi verilen bu türde mantar oluşumu çoğunlukla küçük parmaklar arasında meydana gelir. Bu türde bir ayak mantarı enfeksiyonuna sahip olan kişilerde kaşınma, yanma hissi ve deride pul oluşumu gözlemlenir. Diğer bir tür ise “makosen” ismi verilen, ayağın tüm bölümlerine yayılan mantar enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon çeşidinde deride kalınlaşma, beyaz renge dönme ve döküntü gözlemlenir. Bir diğer farklı mantar türü ise “vezikülobüllöz” enfeksiyonudur. Diğerlerine göre daha az rastlanan bu mantar türünde deride su toplama ve kabarcık oluşumu görülür. Erken tedavi edilmemesi halinde kabarcıkların patlaması ve deri altında ciddi enfeksiyonların oluşması mümkündür.

Ayak Mantarı Belirtileri Nelerdir?

Cilt problemleri arasında yaygın olarak karşılaşılan ayak mantarı nemli, karanlık ve sıcak ortamlarda daha sık ortaya çıkar. Ayakların hava ile temas etmemesi, uzun süre ayakkabı içerisinde kalması da bu enfeksiyonun oluşması için yeterli olabilir. Hijyenik olmayan zeminler ile temas etmek, yıkamadan sonra ayakları kurutmadan dolaşmak, uzun süreler egzersiz yapmak ve ayaklarda daha önce oluşmuş farklı yaraların tedavisini yapmamak mantar hastalığının oluşmasına neden olabilir. Ayak mantarının oluşması durumunda sık karşılaşılan belirtiler aşağıdaki gibidir:

  • Genel olarak ayaklarda ve yoğun olarak mantar oluşan bölgelerde kaşıntı
  • Ayak parmaklarının iç ve ara bölgelerinde kızarma, dökülme ve çatlama
  • Mantar oluşan ayakların derisinde pullanma
  • Ayağın alt bölgeleri ve taban bölgesinde beyaz renkte kuru kabuk oluşumu
  • Ayak derisinde kalınlaşma
  • Deride genel olarak kuru bir görünüm oluşması
  • Parmakların aralarında beyazlaşma meydana gelmesi
  • Parmakların daha nemli bir yapıya sahip olması

Ayak Mantarı Tedavisi

Ayak mantarı ayakta oluşan cilt hastalıklarından biridir. Bu hastalık için kullanılan çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Bu enfeksiyona sahipseniz ve ayak mantarı nasıl geçer diye merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Mantar hastalığı fizik tedavi muayeneleri sonucunda belirlenir. Ayrıca deri döküntülerinden elde edilen kalıntıların mikroskop altında incelenmesi sonucunda da doktorlar tarafından mantar enfeksiyonun tanısı konulabilir. Mantar enfeksiyonun erken dönemde teşhis edilmesi büyük önem taşır. Hastalığın henüz çok ilerleme kaydetmediği durumlarda deri üzerine uygulanan çeşitli ayak mantarı kremleri sayesinde enfeksiyonun ilerlemesi durdurulabilir ve zamanla deriden tamamen atılması sağlanabilir. Bu hastalığın olumsuz yönlerinden biri de tekrarlama olasılığının yüksek oluşudur.

Ayak mantarı enfeksiyonun tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, ayak hijyenini sağlamaktır. Eğer ayaklarınızda bu enfeksiyon meydana gelmişse ve ayak mantarına ne iyi gelir merak ediyorsanız bilmeniz gereken ilk ve en önemli şey, ayaklarınızı sık sık yıkayıp temiz bir havlu ile durulamaktır. Ayak hijyenine dikkat etmeniz ve uzman bir doktorun reçete ettiği bir kremi kullanmanız erken seviyedeki enfeksiyonların durdurulması için yeterli olabilir. Eğer mantar enfeksiyonu cildin dış yüzeyini aşıp iç kısımlara ulaştıysa enfeksiyon ileri seviyede demektir. Bu tarz durumlarda sadece krem kullanımı yeterli olmayabilir. Bu nedenle uzmanlar tarafından reçete edilmiş ilaç kullanımı gerekebilir. Tedavi süresi boyunca yaşadığınız evde ortak kullanılan alanlar için dikkatli davranmanız gerekecektir. Mantar hastalığı bulaşıcı olduğundan dolayı ev halkından farklı bir kişiye bulaşmaması için banyo ve lavabo bölgelerinde daha titiz olunması gerekir. Ortak kullanılan alanlar kuru ve temiz tutulmalıdır. Ayrıca çorap, terlik ve ayakkabılarınızın da temiz ve kuru olmasına dikkat etmelisiniz. Kullandığınız çorapları, temiz şekilde ve diğer aile üyelerinin çoraplarından farklı bir alanda saklamaya dikkat etmelisiniz. Mantar bulaşıcı bir hastalık olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınması ve uzman bir doktor tarafından reçete edilen tedavi yöntemlerinin uygulanması halinde kurtulabileceğiniz bir hastalıktır.

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