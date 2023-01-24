Ayak nasırının kökünü kurutuyor! Her evde bulunuyor

Ciltte oluşan yoğun keratinleşmeye yani kalınlaşmaya nasır deniyor. Nasırlar genellikle ayaklarda ve ellerde görülüyor. Kalınlaşan deriye gelen sert darbeler büyük ağrılara neden olabiliyor. Nasır ayakkabı giyerken bile zorluk yaşatabiliyor. Nasırları yok etmek için doğal çözümler aranıyor. Evde bulunan temel malzemelerle yapılan müdahaleler nasırın geçmesini sağlayabiliyor. Aşağıda bulunan nasır tedavilerinin bazıları hemen etki ederken bazılarını düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.

NASIRLARI GEÇİRMEK İÇİN

BEYAZ SİRKE VE SOĞAN KÜRÜ

Malzemeler:

1 çay bardağı beyaz sirke

1 adet soğan

1 cam kavanoz

Pamuk

Streç film

Uygulama:

Nasıra ne iyi gelir evde ne yapabilirim diyorsanız birçok cilt sorununda kullanılan sirkeden faydalanabilirsiniz.

Cam kavanozun içine soğanları dilimleyerek ekleyin ve üzerine beyaz sirkeyi dökün.

Karışımı ağzı kapalı kalacak şekilde 8 saat dinlendirin. Geçen süre içinde soğanda bulunan antibakteriyel maddeler, sirkeye karışacak ve etkili bir ilaç haline gelecektir.

Yaklaşık 8 saat geçtikten sonra karışımın içine koca bir pamuk topu batırın ve pamuğu nasırlı bölgeye temas ettirin.

Öncelikle nasırın etrafını bu pamukla silin ve ardından pamuğu nasırın üzerine kapatarak streçle ayağınızı ya da elinizi sarın.

Bu işlemi 10 gün boyunca denediğinizde, nasır en doğal haliyle ortadan kaldırılacaktır.

Uygulamayı uykudan önce yaptığınız takdirde, hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırabilirsiniz

SARIMSAKLI ZEYTİNYAĞI

Malzemeler:

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Streç film

Pamuk

Uygulama:

Nasıra ne fayda eder, nasıra ne sürülür diyenler için cildi yenileyici özelliğiyle bilinen sarımsak da önerilmektedir.

Nasır bitkisel çözüm önerilerinde mikrop kıran cildi temizleyen sarımsaklı kür de yer alıyor.

Bu kürü uygulamak için bir kap içinde sarımsakları güzelce ezmelisiniz.

Ezilen sarımsakları, zeytinyağı ile karıştırmayı da unutmayınız.

Elde edilen karışım ile öncelikle nasırlı bölge temizlenir.

Sonrasında bu karışımı nasırın üzerine getirecek şekilde nasırlı bölge sarılır.

Dilerseniz pamukla karışımı alıp streç film ile sarabilirsiniz.

1 hafta boyunca her gece denediğinizde, nasırın küçülerek yok olduğunu görebilirsiniz.

Eğer çok büyük nasır için uyguluyorsanız; cildiniz rahat edene kadar işlemi deneyebilirsiniz.

DOMATES KABUĞU

Malzemeler:

Büyük bir domates

Sargı bezi

Uygulama:

Nasıra ne iyi gelir domates bu sorunu gerçekten çözebilir mi diye merak ediyorsanız denemekten bir zarar görmeyeceğinizi söyleyebiliriz hatta büyük ihtimal sonuçtan memnun kalacaksınız.

Nasıra ne iyi gelir Saraçoğlu nasır problemini de incelemiş mi acaba diyorsanız bir uzman olarak onun da domatesi önerdiğini söyleyelim.

Nasır domates kabukları sayesinde kolayca iyileştirilecek. Tek bir malzeme kullanarak cildinizdeki nasırdan kurtulmak için, domates kabuklarını soymaya başlayın.

Soyulan domates kabuklarını nasırlı bölgeye kapatın ve düşmemesi için elinizi ya da ayaklarınızı sargı bezi ile sarın.

Her gece aynı işlemi uygularsanız; nasırdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

ANANAS KABUĞU

Malzemeler:

1 küçük ananas

Streç film

Uygulama: