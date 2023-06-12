Ayak parmağı kopunca... Film gibi olay! Ortaya çıkan gerçek sonrası binlerce liralık para cezası kesildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan olayda, elektrikli motosiklet kullanan 64 yaşındaki kadının ayak parmağı koptu. Kadın sürücü hastanede parmağını kazara balta ile kestiğini söyledi, ama gerçek ortaya çıkınca sürücü belgesi olmayan kadına 9 bin lira para cezası kesildi. İşte detaylar...

HASTANEDE KAZARA BALTAYLA KESTİĞİNİ SÖYLEDİ

Kaza, Gemici Mahallesi'nde meydana geldi. F.Y.Ö. (64) kullandığı elektrikli motosikletle kaza yaptı. Kazada kadın sürücünün sağ ayağının küçük parmağı koparken kendi imkanları ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede, parmağını kazara baltayla kestiğini söyleyen kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNİN ARAŞTIRMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda kadının elektrikli motosiklet kullanırken kaza yaptığını, parmağının kazada koptuğunu belirledi. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları aramada kadın sürücünün kopan parmağı bulundu.

9 BİN LİRALIK PARA CEZASI

Buldukları parmağı sağlık ekiplerine teslim eden ekipler elektrikli motosiklet kullanan kadın sürücüye 8 bin lira ehliyetsiz araç kullanmaktan ve bin lira da tedbirsizlikten dolayı toplamda 9 bin lira idare para cezası kesti.

Hayati tehlikesi bulunmayan F.Y.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

