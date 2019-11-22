Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Başarılı ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay hastanede yatan Kurt daha sonra taburcu oldu. Serdar Kurt, yeniden sağ elini kullanabilmeye başladı. Her işini kendi halledebilen ve parmaklarını normal bir şekilde hareket ettirebilen Serdar Kurt, şunları söyledi:

"Büyük bir iş kazası geçirdim. Sağ 4, sol 4 olmak üzere 8 parmağımı kaybettim. O anda hayatımın benim için bittiğini düşünüyordum. Artık çalışamayacağımı, bir iş yapamayacağımı düşünüyordum. Kendi ihtiyaçlarımı göremeyeceğimi düşünüyordum. En büyük destekçim babam oldu. Babamla araştırma yaptık. İnternette Baltalimanı Hastanesi'nde protez yapıldığını duyduk. Randevu aldık. Kazadan yaklaşık 4-5 ay sonra gittik. Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde Prof. Dr. Kahraman Öztürk ile görüştük. Kahraman Öztürk hoca protezin bana bir faydası olmayacağını söyledi. Sadece görünüm amaçlı işe yarayacağını söyledi. Ama parmaktan yapabiliriz dedi. Yüzde 95, yüzde 97 arasında operasyonun başarılı olduğunu söyledi. Hocama güvendim ve çok da başarılı bir ameliyat oldu. 17 saat sürdü ameliyatımız. Yaklaşık 2-3 gün yoğun bakımda yattım. 1 aya yakın da normal odada yattım."

'DÜNYAYA YENİDEN GELMİŞ GİBİYİM'

Kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini belirten Kurt, "Elimdeki parmaklara alıştım. Gerçekten çok mutluyum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Kızımla çarşıya çıkamazdım. Kızım elimi tutamazdı. Ben kendim de utanırdım. O yüzde çarşıya gitmek istemezdim. Kızım da önceden korkuyordu. Ama şu anda çok şükür eksiklik hissetmiyorum. Her işimi de görüyorum. Herkes soruyor, parmaklarıma şaşırıyor. Ben de soranlara açıklama yapıyorum. Hemen herkes doktorun ismini hastaneyi soruyor" diye konuştu.

(DHA)

