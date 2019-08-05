Ayak piyanosuna yoğun ilgi

AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen ayak piyanosu etkinliği, yoğun ilgi gördü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent estetiğine katkı sunmak ve çocuklara müziği sevdirmek için ayak piyanosu etkinliği düzenlendi. İlçeye bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki Yunuslu Park'ta düzenlenen etkinlik, başta çocuklar olmak üzere, tüm Aydınlıların ilgisini çekti. Her yaştan katılımcıyı ağırlayan etkinlikte, 24 tuşlu ve 2 oktav ses aralığına sahip piyanonun hafızasında kayıtlı olan 10 şarkıyı ayaklarıyla tuşlara basarak çalmaya çalışan ziyaretçiler, keyifli anlar yaşadı. Ayaklarıyla müzik yaparak eğlenen katılımcılar, bir yandan da hareket ederek spor yapmış oldu. Uygulamanın, çocuklara müziği sevdireceğini belirten Aydınlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunuslu Park'ta çevre düzenlemesi çalışması da yaptı. Çim, çiçek ve çeşitli ağaçların dikildiği parkta, çöp kovaları ve banklar da yenilendi.

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