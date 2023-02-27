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Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır, ayak refleksolojisi nedir? Ayak tabanındaki refleksoloji noktaları nedir?

16.02.2023 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Refleksoloji masajı, ayak refleksoloji noktaları olarak adlandırılan bölgelere basınç uygulanması ile gerçekleştirilen bir masaj tekniğidir. Refleksoloji masajı refleksoloji ayak haritası çıkarılarak refleksoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Ayak üstü ve ayak altı refleksoloji noktalarının her biri farklı bir organa ileti gönderir. Peki, ayak refleksoloji masajı yaparken hangi noktalara masaj yapılır?

Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır, ayak refleksolojisi nedir? Ayak tabanındaki refleksoloji noktaları nedir?

Sinir sistemi ağı iç organlar da dahil, vücudun her noktasını birbirine bağlayan çok kapsamlı ve çok gelişmiş bir sistemdir. Temel olarak bakıldığında refleksoloji vücuttaki belirli noktalarda bulunan sinirleri uyarır. Refleksoloji uyarılan sinirlerin bağlı olduğu organlarda yaşanan sorunları azaltmak ve yok etmek amacı ile uygulanır. Refleksoloji vücuttaki enerjiyi dağıtarak istenen bölgede iyileşme sağlar. Bu uygulamalar alanında uzman refleksoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Ayak refleksoloji nedir?

Refleksoloji masajı genel olarak ayak refleksoloji noktaları olarak adlandırılan bölgelere basınç uygulanarak gerçekleştirilir. Refleksoloji masajı refleksoloji ayak haritası çıkarılarak bu alanda uzman refleksolojistler tarafından yapılır. Refleksoloji masajı da diğer masaj yöntemleri gibi rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Kişinin genel sağlık durumunu iyileştirmesi sebebi ile refleksoloji ayak bölgeleri harekete geçirilir. Bu duruma göre refleksoloji uzmanının kişinin beden haritasına uygun olarak ayak tabanına uygulama yapması gerekir. Refleksoloji ayak üstü ve altı masaj teknikleri ile bedenin kendini iyileştirme sisteminin devreye alması sağlanır.

Ayak altı refleksoloji noktaları başta olmak üzere tüm refleksoloji noktalarına uygulanan özel masaj hareketleriyle refleksoloji masajı gerçekleştirilir. Uygulanan masajın etkili olması için doğru refleks noktalarına basınç uygulanması gerekir. Refleksoloji ayak haritası üzerinden yapılan masajdan etkin sonuçlar alabilmek için kişinin yaşadığı rahatsızlıkları masajı yapacak refleksoloji uzmanına doğru bir şekilde iletmesi gerekir.

Refleksoloji nedir, nasıl yapılır? Refleksoloji nedir, nasıl yapılır?

Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Ayakta refleksoloji noktaları büyük öneme sahiptir. Ayaktaki refleks noktaları belirlenir ve belli tekniklerle basınç uygulanır. Gerçekleştirilen refleksoloji masajında ise masaj yapılan kişinin rahatlaması hedeflenir. Kişinin ihtiyaçlarına göre uygulama tekniği ve süresi belirlenir. Refleksoloji uzmanı planlaması doğrultusunda tedaviye başlanır. Öncelikle masaj yapılacak kişi rahatlamalı ve refleksoloji masajının etkilerini tam olarak hissedebilmelidir. Bunun için kişinin uzanması gerekir ya da bir koltukta oturarak ayaklarını uzatması gerekir.

Refleksoloji uzmanı rahatsızlıkları öğrenir ve rahatsızlıkla ilgili ayak tabanındaki refleksoloji noktaları nerelerde ise o bölgelere masaj uygulamaya başlar. Ayak tabanı refleksoloji uygulaması için ayağın yuvarlak olan arka bölgesinden masaj başlar ve tüm bölgeler uyarıldıktan sonra bu işlem ilerleyerek parmaklara da yapılır.

Refleksoloji uzmanı kişinin beden haritasına uygun bir şekilde uygulama yapar. Uzman, ayak bölgelerine uygulayacağı masaj ile bedenin kendini iyileştirmesine yardımcı olur. Ayak masajı refleksoloji uygulamaları seansı boyunca ayaktaki tüm refleks noktaları, refleksoloji uzmanının özel masaj hareketleri ile tek tek uyarılır. Doğru refleks noktalarına basınç uygulanması, masajın etkili olabilmesi için oldukça önemlidir. Uygulanacak tedavi ve tedavinin süresi de uygulama yapılacak kişiye detaylı bir şekilde aktarılmalıdır. Bu bilgilere göre yapılan uygulamalardan alınan sonuçlar değerlendirilir. Refleksoloji uzmanı gerek görmesi hâlinde planı genişletebilir.

Refleksoloji masajı nasıl yapılır? Refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Ayak refleksoloji noktaları nelerdir?

Bu uzmanlık sayesinde ayakaltı refleksoloji noktaları ve refleksoloji ayaküstü noktalarının, vücuttaki hangi noktaların hangi organlara bağlı sinirlere etki ettiğini bilmek mümkündür. Uzmanlar tarafından uygulanan sistematik refleksoloji masaj teknikleri ile sinir sistemleri vücutta tedavi edilmesi hedeflenen bölgelere yoğun sinyaller gönderir. Yaşanan rahatsızlık ve hissedilen durumların minimize edilmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Vücudu dikey olarak temsil eden sağ ve sol ayaklarda farklı organlara ait noktalar yer alır. Ayak refleksoloji noktaları:

  • Ayak parmaklarında: Baş ve boyun, kulaklar, gözler
  • Ayak tabanında: karaciğer, pankreas, mide ve böbrekler, akciğer, kalp
  • Topuklarda: Karın bölgesi, bağırsaklar, mesane, pelvik bölge
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