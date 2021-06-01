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Ayak sorunlarına göre hangi ayakkabı seçilmeli?

01.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de ayakkabı seçerken modaya ve kıyafetinize uyumuna mı dikkat ediyorsunuz? Üzülerek söylüyoruz ki ayakkabı seçiminde en ön sırada tutmanız gereken kriter ne renk, ne kıyafetleriniz ne de modanın size dayattıkları! Ayakkabı seçiminde birinci sıraya koymanız gereken madde sağlığınız... Ayak sağlığınız için ayak şeklinize göre ayakkabı seçimi yapmanız çok daha konforlu bir gün geçirmenizi sağlayabilir. Peki farklı ayak şeklilerine göre ayakkabı seçimi nasıl olmalı? İşte işin püf noktaları...

Ayak sorunlarına göre hangi ayakkabı seçilmeli?

Öncelikle modayı takip ederek değil ayaklarımızı iyi tanıyarak ayakkabı seçimi yapmalıyız. Taraklı ayaklar, çok zayıf ayaklar, kemikli ayakların yada şişman-dolgulu ayakların hepsinde ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken bir takım nüanslar vardır.

ZAYIF AYAKLARA SAHİP OLAN KİŞİLER AYAKKABI SEÇİMİNİ NASIL YAPMALI?

Zayıf ayakların altında kaslar çok daha az olduğu için, sert bir ayakkabı tabanına basıldığında eklemlerde yıpranma çok daha fazla olacak ve deri sertleşmeleri yaşanacaktır. Nasırlar, sertleşme veya kemik deformasyonları oluşabilir.

AYAKKABI TABANINA DİKKAT!

Parmakları ve ayak kemikleri uzun olan kişilerde istem dışı yapılan kemiği çekme, çekiç tırnak şeklinde basışlar meydana geldiğinden ayakkabı seçiminde tabanına dikkat etmek önem taşır. Bu kişilerde ayakkabının tabanının özellikle çok daha yumuşak olması gerekir.

PARMAK UZUNLUKLARI FARKLI OLANLAR KEMİK ŞEKİLLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

Ayakkabı seçerken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da seçeceğimiz ayakkabının ayağımızdan ne çok büyük ne de çok küçük olmasıdır. Bazen ikinci parmaklar baş parmaktan daha uzun olabilir. Bu durumda da birçok kişi ayakkabı seçimi yaparken parmağını geri çekerek çekiç parmak konumuna getirir ve ayakkabısını baş parmağın uzunluğuna göre alabili. Fakat bu durumda ayakkabı içinde parmak çekiç gibi kalarak ayak parmak kemikleri farklı şekle sokulur. Özellikle basma anında kemik uçları ayakkabı duvarına doğru vurmaya başla. Bu da bir takım farklı problemleri meydana getirir.

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