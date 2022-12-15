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Ayak tabanı siğilleri için en basit tedavi yöntemi: Koli bandı

15.12.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayak tabanında ortaya çıkan siğil veya siğiller, dikkat etmediğiniz zaman acı verici bir tecrübeye dönüşebilir. Bulaşıcı olan siğillerden kurtulmak için doktora gidebileceğiniz gibi evde de yapabileceğiniz basit tedavi yöntemleriyle de kurtulabilirsiniz. Şimdiye kadar muhtemelen duymadığınız koli bandı uygulamasıyla siğillerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Ayak tabanı siğilleri için en basit tedavi yöntemi: Koli bandı

Ayak tabanında çıkan siğiller can yakıcı olabileceği gibi estetik anlamında da rahatsız edici olabilir. Ayak tabanı ve parmak aralarında ortaya çıkan siğiller ağrı, kaşıntı ve kızarıklık yapabilir. En yaygın siğil tipi olan ayak tabanı siğili cilt üstünde oluşan iyi huylu lezyonları ifade eder. Farklı alt tipleri bulunan siğiller insanlar içerisinde kolayca yayılabilir. Ayakta siğil problemleri çoğunlukla birkaç sene içerisinde kendi kendine geçmeye eğilim gösterir.

KAÇ TİP SİĞİL VAR?

En yaygın siğil tipi cilt yüzeyinde ortaya çıkan Verruka vulgaris olarak da adlandırılan siğillerdir. Cilt yüzeyinde küçük, siyah noktalar olabilen ten rengi şişliklerdir .

Plantar siğiller topuklarınızda, ayak parmaklarınızda veya ayak tabanlarınızda görülür. Bu tip siğiller erken aşamalarda, bölgeye baskı uyguladığınızda ağrıya veya hassasiyete neden olurlar.

Periungual siğiller , tırnaklarınızın veya ayak tırnaklarınızın etrafında büyüyen siğillerdir. Küçük lezyonlar olarak başlayıp yavaş yavaş karnabaharı andıran daha büyük şişliklere neden olabilir.

AYAK TABANI SİĞİLİNE SEBEP OLAN DURUMLAR

Siğiller, çeşitli insan papilloma virüsü (HPV) türlerinden kaynaklanır. Cildin koruyucu bariyerinde kesikler veya herhangi bir hasar varsa, virüs vücuda girebilir ve enfeksiyona neden olabilir. HPV virüsü, cildinizin üst tabakasında sert bir protein olan ekstra keratin üretmesi için vücudunuzu uyarır. Bu, dokunulduğunda sert hissettiren küçük bir büyümenin gelişmesine yol açıyor.

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ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEK EN BÜYÜK TEHLİKE

Siğiliniz varsa başka insanlarla temas etmekten kaçınmalısınız. Örneğin; çıplak ayakla yürürseniz, bu virüsü kapabilir veya diğer insanlara bulaştırabilirsiniz. Terli ayakları olan veya zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olanlar, ayaklarında siğil geliştirmeye daha yatkındır.

  • Ayak siğillerine yakalanmanın en yaygın yollarından bazıları şunlardır:
  • Kapalı yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve soyunma odalarında çıplak ayakla yürümek
  • Ayakkabıları veya kullanılmış çorapları başkalarıyla paylaşmak
  • Ayak siğilleri veya HPV'si olan biriyle ten tene temas
  • Uygun şekilde sterilize edilmemiş aletlerle manikür veya pedikür yaptırmak

AYAK TABANI SİĞİLİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Siğiller, ortalama iki yıl içinde kendi kendine yok olabilir. Nispeten zararsız olan siğillerden daha hızlı kurtulmak için doktora gidebilir veya evde yapabileceğiniz basit tedavi yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

KOLİ BANDIYLA SİĞİL TEDAVİSİ

Siğillere karşı evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerden biri koli bandıdır. Koli bandı siğil tedavisinde kullanılabilir. Bu yöntem virüsün yayılmasını durdurmaya ve derinin üst tabakasını çıkarmaya yardımcı olabilir.

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NASIL YAPILIR?

Siğile küçük bir parça koli bandı uygulayarak, üç gün bırakıp ve ardından çıkararak yapabilirsiniz. Bu işlemi gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.


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