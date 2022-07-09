Ayak tırnaklarındaki gizli tehlike: Fark ettiğinizde çok geç olabilir! Kalp krizi ve felç riski

Yüksek kolesterolünüz olduğu anlamına gelebilecek iki spesifik semptom vardır. Hiçbir şeyiniz yoksa bile beslenme düzeninizde yapacağınız bazı değişiklikler sayesinde yeterli kalsiyum alarak durumu düzeltebilirsiniz. Ancak, başka yaşam tarzı değişiklikleri olmadan ayak tırnaklarınızın kırılgan hale geldiğini veya yavaş büyüdüğünü fark ederseniz harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Kolesterol kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve alkol ile kanda biriken yağdan oluşur.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ

Kolesterol çok yükseldiğinde kan damarlarını tıkamaya başlar. Bunun sonucunda bazen kalp krizi veya felç gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bunun en kötü yanı ise durum kötüleşene kadar sizin fark etmenizin çok zor olması.

İngiliz Kalp Vakfı şöyle diyor: "Bu gizli bir risk faktörü, yani çok geç olana kadar biz fark etmeden oluyor." Yüksek seviyeler, yağ birikintilerinin biriktiği ve arterleri tıkadığı periferik hava hastalığı (PAD) adı verilen bir şeye neden olabilir. Kan akışında yaşanacak sorunlar ayak tırnaklarında değişikliğe neden olur. Belirtileri de bu şekilde anlayabilirsiniz.

YÜKSEK KOLESTEROL NEDENLERİ

Aşırı kilolu ya da obez olmak

Sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olmak

Düzenli egzersiz yapmamak

Tütün ürünleri kullanmak

Ailede yüksek kolesterole sahip bireylerin olması

Şeker hastalığı

Böbrek hastalıkları

Hipotiroidizm

Bel çevresinin erkeklerde 100, kadınlarda 89 santimetrenin üzerinde olması

Ayaklarda ve bacaklarda kramp, uyuşukluk veya deride renk değişikliği gibi belirtiler de bir şeylerin yanlış gittiğinin ilk sinyalleridir.



