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Ayakkabı boyacıları zamana direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

ADANA’da yaklaşık 30 yıldır aynı yerde boya sandıklarını yan yana dizip ayakkabı boyayan lostracılar, mesleğin yıllar geçtikçe geri planda kaldığını ve zamana direndiklerini söyledi.

Ayakkabı boyacıları zamana direniyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da yaklaşık 30 yıldır aynı yerde boya sandıklarını yan yana dizip ayakkabı boyayan lostracılar, mesleğin yıllar geçtikçe geri planda kaldığını ve zamana direndiklerini söyledi.
Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Meydanı’nda boya sandıklarını yan yana koyup çalışan ayakkabı boyacıları, hem ayakkabı boyuyor, hem de tadilat işlerini yapıyor. Yaklaşık 30 yıldır aynı yerde olduklarını söyleyen lostracı Ömer Hakkıcam (50), hiçbir zaman büyük paralar kazanmadıklarını ama mesleklerini çok sevdiklerini belirtti. Ayakkabıların boyandığı zaman yeniden doğduğunu ve ömrünün uzadığını söyleyen Hakkıcam, “Bu mesleğin ölmesini istemiyoruz. Zamana direniyoruz. Tek sorunumuz kulübemizin olmayışı. O da inşallah ileride büyüklerimiz uygun görürse olur. Bizim üzerinde çalıştığımız, yenilediğimiz ayakkabılar Çin ayakkabıları değil. Hepsi orijinal gerçek deri ayakkabılar. Biz bu mesleği ayakta tutmak için genç arkadaşlarımızı da yanımıza aldık. Onlara mesleğimizin incelikleri öğretiyoruz. Hep birlikte bu işi ayakta tutacağız. Ayakkabı boyacılığı ölmeyecek" diye konuştu.
25 yıldır ayakkabılarını burada boyattığını dile getiren Vahap Öztürk (64) adlı vatandaş ise şöyle konuştu:
“Burada ayakkabı boyacısı arkadaşlar otururlar. Ben adam ayırmam. Kim boş ise onun tezgahına geçer, ayakkabımı boyatırım. Bu meslek sayesinde ayakkabılarımızın ömrü uzuyor. Ama tabi şimdiki zamanın çocukları hazır giyime alıştığı için, bir giydiğini bir daha giymeyip attığı için bu meslek de sıkıntıya girmiş durumda."

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Ayakkabı boyacıları zamana direniyorAyakkabı boyacıları zamana direniyorAyakkabı boyacıları zamana direniyorAyakkabı boyacıları zamana direniyor

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