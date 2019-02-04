HABER

Ayakkabı boyacısı babasının elini öperek seçim çalışmalara başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

MALATYA'da merkez Yeşilyurt ilçesinin CHP'li belediye başkan adayı Erkan Özgür, ayakkabı boyacılığı yapan babası Ali Özgür'ün elini öperek seçim çalışmalarına başladı.

Ayakkabı boyacısı babasının elini öperek seçim çalışmalara başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da merkez Yeşilyurt ilçesinin CHP'li belediye başkan adayı Erkan Özgür, ayakkabı boyacılığı yapan babası Ali Özgür'ün elini öperek seçim çalışmalarına başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeşilyurt Belediye Başkan adayı gösterdiği jeoloji mühendisi Erkan Özgür, boyacı sandığı başındaki babasını ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı. Babasının eline öperek helallik isteyen Başkan adayı Özgür'e partililer de eşlik etti. Ziyarette konuşan Erkan Özgür, "Benim gibi bir esnafın çocuğunun belediye başkanı olmasında babamın emeğinin katkısı elbette yadsınamaz. Bugün bana emek veren, beni Cumhuriyet sevgisiyle büyüten babamın elini öpmek ve hayır duasını almak için buradayız" dedi.
Özgür, babasını ziyaretinin ardından esnafı dolaştı ve daha sonra parti ilçe binasında partililer ile bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI

Ayakkabı boyacısı babasının elini öperek seçim çalışmalara başladıAyakkabı boyacısı babasının elini öperek seçim çalışmalara başladıAyakkabı boyacısı babasının elini öperek seçim çalışmalara başladı

PARTNERKızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...Kızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...
AK Parti'li Hilmi Güler, seçim çalışmalarını sürdürüyorAK Parti'li Hilmi Güler, seçim çalışmalarını sürdürüyor
BBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'daBBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'da

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.