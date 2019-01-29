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Ayakkabı boyacısı pompalı saldırıda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:06 | Son Güncelleme

SAMSUN'da ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül (35), tezgahı başında S.A.'nın pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

Ayakkabı boyacısı pompalı saldırıda ağır yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül (35), tezgahı başında S.A.'nın pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.
Olay, Tekkeköy ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül, sabah saatlerinde tezgahını açmak için ilçe meydanına giderken yolda karşılaştığı S.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası Selami Gül, boya sandığı başında çalışmaya başladı. Tartışmadan yaklaşık 40 dakika sonra ilçe meydanına gelen S.A., elindeki pompalı tüfekle tezgahı başındaki Gül'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Gül, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınan Gül'ün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Ayakkabı boyacısı pompalı saldırıda ağır yaralandıAyakkabı boyacısı pompalı saldırıda ağır yaralandı

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