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Ayakkabı boyacısı Türkiye şampiyonu oldu! Şimdi de dünyaya açılıyor: "Turnuvaya katılabilmek için borç aldım"

05.05.2024 10:26
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1996 yılında yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle çalıştığı fabrikadan ayrılan ve ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan 50 yaşındaki Alaattin Şahin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'yi Slovakya'da düzenlenen şampiyonada temsil edecek Şahin, turnuvaya katılabilmek için borç aldığını belirterek, "Birkaç ay sonra da dünya şampiyonası var. Bu noktada desteğe ihtiyacım olacak” diye konuştu.

Ayakkabı boyacısı Türkiye şampiyonu oldu! Şimdi de dünyaya açılıyor: "Turnuvaya katılabilmek için borç aldım"

Maltepe’de yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 50 yaşındaki Alaattin Şahin bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. 15 yıldır bilek güreşiyle ilgilenen Şahin, boya sandığıyla sokak sokak gezdiği Maltepe’nin her yerinde bilek güreşi yapıyor. Slovakya’da Grand Master turnuvasında Türkiye’yi temsil edecek olan Şahin, dünya şampiyonasına gitmek için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

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TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İÇİN SLOVAKYA'YA GİDİYOR

Maltepe’de 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Alaattin Şahin, “1996 yılında yaşadığım bir rahatsızlık nedeniyle fabrikadan ayrılarak ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Sandık sırtımda gezdiğim zamanlar kahvehanelerde bilek güreşi de yapardım. Kimse beni yenemezdi. İçlerinden sadece bir kişi yenebildi. O da o dönem bu sporda dünya ikincisi olan Akbaba isimli bir sporcuydu. Sonraki yıllarda azmettim, onu da yendim. Yıllar içerisinde katıldığım organizasyonlarda birçok derece aldım. Yarın Türkiye’yi temsil etmek için Slovakya’da düzenlenen Grand Master turnuvasına katılacağım. Turnuvaya katılabilmek için yakın çevremden borç para almak zorunda kaldım. Birkaç ay sonra da dünya şampiyonası var. Bu noktada desteğe ihtiyacım olacak” diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Türkiye bilek güreşi
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