Ayakkabı hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

Başkent’te sabah erken saatlerde girdiği binada kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında bir apartmanın giriş kapısını kolayca açan ayakkabı hırsızının binadaki tüm katları dolaşarak ayakkabıları tek tek toplayıp yanında getirdiği torbaya doldurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bina sakinleri sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen vatandaşlar, ayakkabı hırsızını tespit ederek polise haber verdi.

Binadaki vatandaşlar, bina giriş şifresinin herkesin tahmin edebileceği bir şifre olduğunu ve kimsenin bu tarz kolay şifreleri kullanmaması gerektiğini söylediler.

