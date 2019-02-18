HABER

Ayakkabı içinde uyuşturucu taşırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gökova kavşağında narkotik köpek ile yaptıkları denetimde, yolcu otobüsündeki bir yolcunun ayakkabısı içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası Gökova kavşağında yol kontrolü yapan KOM ekipleri, İzmir’den Datça’ya giden bir otobüs içinde narkotik köpeğin C.A.

Ayakkabı içinde uyuşturucu taşırken yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gökova kavşağında narkotik köpek ile yaptıkları denetimde, yolcu otobüsündeki bir yolcunun ayakkabısı içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası Gökova kavşağında yol kontrolü yapan KOM ekipleri, İzmir’den Datça’ya giden bir otobüs içinde narkotik köpeğin C.A. isimli şahsın ayaklarına tepki vermesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin ayakkabısı içinde 12 adet plakalar halinde 110 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan C.A., adli makamlara sevk edildi.

Ayakkabı içinde uyuşturucu taşırken yakalandı

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Asansör boşluğuna düşerek yaralandıAsansör boşluğuna düşerek yaralandı
Kazada ağır yaralandı, kızının çalıştığı hastanede öldüKazada ağır yaralandı, kızının çalıştığı hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İğne atılsa yere düşmüyor!

İğne atılsa yere düşmüyor!

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.