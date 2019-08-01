HABER

Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedini, 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığı belirlenirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedini, 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığı belirlenirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sabah saatlerinde vatandaşlar, Maaşkuyu Caddesi'ndeki kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunu fark etti. Bir vatandaş kutuyu açtı. İçinde erkek bebek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin cesedini, ayakkabı kutusundan alıp, ceset torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ayakkabı kutusunu kaldırıma 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığını belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulunduAyakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulunduAyakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulunduAyakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Zonguldak’ta silahlı kavgaZonguldak’ta silahlı kavga
Beyoğlu'nda barda tartıştığı kişiyi bıçaklayıp, kaçtıBeyoğlu'nda barda tartıştığı kişiyi bıçaklayıp, kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.