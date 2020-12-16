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  4. Ayakkabı kutusunda uyuşturucu satan tacirin oyununu JASAT bozdu

Ayakkabı kutusunda uyuşturucu satan tacirin oyununu JASAT bozdu

16.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
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Denizli’de, temin ettiği uyuşturucuyu Honaz ilçesinde sattığı iddia edilen ’Grafiker’ kod adlı uyuşturucu tacirini takibe alan JASAT ekipleri, şüphelinin ’Yeni aldım’ dediği ayakkabı kutusunu içerisinde içime hazır 200 fişek halinde yarım kilo esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli’den temin ettiği uyuşturucuyu Honaz ilçesinde sattığı belirlenen "Grafiker" kod adlı 40 yaşındaki Sertan E.’yi takibe aldı.

Denizli’de, temin ettiği uyuşturucuyu Honaz ilçesinde sattığı iddia edilen ’Grafiker’ kod adlı uyuşturucu tacirini takibe alan JASAT ekipleri, şüphelinin ’Yeni aldım’ dediği ayakkabı kutusunu içerisinde içime hazır 200 fişek halinde yarım kilo esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli’den temin ettiği uyuşturucuyu Honaz ilçesinde sattığı belirlenen "Grafiker" kod adlı 40 yaşındaki Sertan E.’yi takibe aldı. Ayakkabı kutusu içerisinde uyuşturucu sevkiyatı tespit edilen Sertan E.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, şüpheli Sertan E., arabasının içerisinde yakalandı.

Esrarı evinde yetiştirmiş
Arabasında ayakkabı kutusu bulunan Sertan E., jandarma ekiplerine yeni ayakkabı aldığını söyledi. Bunun üzerine yapılan aramalar sonucu ayakkabı kutusunun içerisinden satışa hazır yaklaşık 200 fişek halinde yarım kilo esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyu evinde imal ettiğini itiraf eden Sertan E’nin Pamukkale ilçesi Yeni Mahalle Ulus Caddesindeki evinde yapıla arama da ise 6 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan Sertan E., adli makamlara sevk edildi.

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