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Ayakkabı tabanında ‘Allah’ yazıyor iddialarına Nike’tan cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Dünyaca spor giyim markası Nike, bir ayakkabı modelinin altında Arapça ‘Allah’ yazdığı iddialarına cevap verdi.

Dünyaca spor giyim markası Nike, bir ayakkabı modelinin altında Arapça ‘Allah’ yazdığı iddialarına cevap verdi. Yapılan açıklamada bu iddiaların asılsız ve kötü niyetli olduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, yeni Air Max modelinin altında Arapça harflerle ‘Allah’ yazdığı iddiaları ile son dönemde sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Marka, internet ortamında eleştiri yağmuruna tutulurken, modelin kaldırılması için şu ana kadar 34 bin imza toplandı.

"Logo yalnızca markayı yansıtmayı amaçlıyor"
Sosyal medya üzerinden kriz büyürken Nike konu hakkında açıklama yaptı. Dünyaca ünlü marka tarafından yapılan açıklamada, "Nike tüm dinlere saygı gösterir ve meydana gelen bu durumla ciddi bir şekilde ilgileniyoruz. Air Max logosu, ismimizi yansıtacak şekilde dizayn edildi. Logo yalnızca markayı yansıtmayı amaçlıyor. Algılanan ya da temsil edilen diğer anlamlar ise kasti olarak yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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