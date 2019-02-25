Ayakkabı tabanında uyuşturucu zulası

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ayakkabı tabanını gizlenmiş 141 gram metamfetamin, ruhsat tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki Orhan N.’ye (34) ait adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Orhan N. ve uyuşturucu ticaretinden aranması olan Cevdet Ö.’ü (33) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise ayakkabı tabanını gizlenmiş 13 parça halinde 141 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.

