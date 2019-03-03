HABER

Ayakkabı tabanında uyuşturucuya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

MALATYA'da polis tarafından durdurularak aranan araçta Afganistan uyruklu 2 şüphelinin üzerinde ayakkabı tabanlarına ve meyve suyu kutularına saklanmış 2 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.

Ayakkabı tabanında uyuşturucuya 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından durdurularak aranan araçta Afganistan uyruklu 2 şüphelinin üzerinde ayakkabı tabanlarına ve meyve suyu kutularına saklanmış 2 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobildeki Afganistan uyruklu 2 kişi üzerinde yaptığı aramalarda ayakkabı tabanı ve meyve suyu kutusuna saklanmış 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i sınır dışı edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Öğretmenevinde yangın paniğiÖğretmenevinde yangın paniği
Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklamaAlanya’da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sert sözler: AK Partili olsa bir dakika tutmam

Erdoğan'dan sert sözler: AK Partili olsa bir dakika tutmam

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Bornozuyla makyajsız pazar pozu!

Bornozuyla makyajsız pazar pozu!

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

MHP'li Başkan görevden alındı!

MHP'li Başkan görevden alındı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.