Ayakkabı tabanında uyuşturucuya 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından durdurularak aranan araçta Afganistan uyruklu 2 şüphelinin üzerinde ayakkabı tabanlarına ve meyve suyu kutularına saklanmış 2 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobildeki Afganistan uyruklu 2 kişi üzerinde yaptığı aramalarda ayakkabı tabanı ve meyve suyu kutusuna saklanmış 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i sınır dışı edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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