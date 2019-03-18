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Ayakkabı tabanlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 13:12 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda yürüyüşünden şüphelenilen yolcu ile başlayan operasyonda ayakkabı tabanlarına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan toplam 5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Gürbulak Yolcu Salonunda yapılan kontroller esnasında pasaport giriş işlemleri için bekleyen İran uyruklu bir şahsın yürüyüşünden şüphelenilmesi üzerine gözlem altına alındı.Şahıs bagajıyla x-ray noktasına geldiğinde yapılacak arama sırasında ayakkabılarını çıkartması istendi.

Ayakkabı tabanlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda yürüyüşünden şüphelenilen yolcu ile başlayan operasyonda ayakkabı tabanlarına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan toplam 5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Gürbulak Yolcu Salonunda yapılan kontroller esnasında pasaport giriş işlemleri için bekleyen İran uyruklu bir şahsın yürüyüşünden şüphelenilmesi üzerine gözlem altına alındı.
Şahıs bagajıyla x-ray noktasına geldiğinde yapılacak arama sırasında ayakkabılarını çıkartması istendi. Söz konusu ayakkabılarda yapılan kontrolde taban kısmına gizlenmiş vaziyette kristalize şeffaf bir madde olduğu görüldü.
Yapılan araştırmada aynı yöntemi kullanan başka şahıslar olabileceği istihbaratının alınması üzerin salonda tüm giriş ve çıkışlar durdurularak yolcular arasında kontrol ve arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalarda şüpheli olarak tespit edilen beş şahsın da ayakkabı tabanlarına gizlenmiş vaziyette kristal toz madde tespit edildi.
Yapılan tartım ve tespitte piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan toplam 5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Şahıslarla ile ilgili olarak Savcılık nezdinde gerekli adli soruşturma başlatıldı.

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