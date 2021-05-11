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Ayakkabı tamircileri eski bayramları arıyor

11.05.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle iş sıkıntısı çeken ayakkabı tamircileri Ramazan Bayramı'na da buruk giriyor. Kepenkleri kapalı kalan ayakkabı tamircileri, eski bayramlardaki hareketli günleri arıyor.

Ayakkabı tamircileri eski bayramları arıyor

Bayrama sayılı günler kalmasına rağmen ayakkabı tamircilerin işleri hala düşük seyrediyor. Pandemiden önceki bayramlarda adeta başını kaşıyacak vakti olmayan ve günde yaklaşık 30-35 ayakkabıyı elden geçiren tamirciler şuanda günde ancak 5 ayakkabıyı tamir ediyor. Eskişehir’in Deliklitaş Mahallesi Sıcak Sular Sokakta bulunan ayakkabı tamircileri adeta eski bayramlara hasret kaldı. Pandemiden önce insanların ayakkabılarını boyatmak, tamir etmek için doldurduğu dükkânların önü bayrama iki gün kalmasına rağmen bomboş. Sessizliğe bürünen sokakta çoğu esnaf kepenk dahi açmazken, açanlar ise temizlik yaptı.

"ESKİDEN YOĞUNLUKTAN İŞ ALAMAZDIK"

Pandemiden önce günde 30 ayakkabıyı tamir edip boyadığını dile getiren 25 yıllık ayakkabı tamircisi Hasan Saffet Karataş, şimdi ise bu sayının 5’e düştüğünden dert yandı. Tamirci Hasan Saffet Karataş, “Eskiden yaklaşık bir ay önceden başlayan bayram yoğunluğundan bu günlere geldik. Bayrama iki gün kaldı ve bakın durum ortada. Eskiden bayrama son 15 gün kala yoğunluktan iş alamazdık. Şimdi ise çoğu esnafımızın kepengi kapalı, sokağımız boş. Ben de zaten kargom geldiği için dükkânı açtım, şimdi temizlik yaptım. Bu durum çok üzücü” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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