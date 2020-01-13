Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde her iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroin ile yakalanıp, gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 35 yaşındaki A.K.'nin çevre illerden otobüsle uyuşturucu getireceği belirledi. Bunun üzerine, geçen 11 Ocak'ta Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. Polis, yolcu otobüsünden inen A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulup, poşet içinde toplam 20 gram eroin yerleştirildiğini belirledi. Eroinlere el konuldu. A.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

