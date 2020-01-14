Ayakkabı ve takılar sıkıyorsa bu hastalığa dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Yüz, genital, kol, bacak gibi vücudun herhangi bir bölümünde görülebilen lenfödemin en önemli belirtisinin ayakkabı, takı, kıyafet sıkması olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, erken tanının önemine dikkat çekti.

Lenfödem hakkında bilgi veren Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, “Vücudumuzda kirli kanı kalbe pompalayan toplar damarlar dışında, bağ dokusunda oluşan sıvıyı toplar damarlarla ileten ayrı bir lenfatik dolaşım sistemimiz bulunmaktadır. Bu lenfatik dolaşımın bazen doğuştan bazen de enfeksiyon veya cerrahiler sonrasında bozulması nedeniyle, proteinden zengin sıvının cilt altı bağ dokusunda birikmesini lenfödem olarak tanımlayabiliriz” dedi.

FİL HASTALIĞI OLARAK BİLİNİYOR

Hastalığın nadiren doğuştan olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Sevil Karagül, “Doğuştan olan lenfödem fil hastalığı olarak bilinir. Lenfödem meme cerrahisi, karın ve pelvik organ cerrahileri sonrası, eklem protezlerinden, radyoterapi ve enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkabilir. Operasyon sonrası çıkarılan lenf bezi sayısı ne kadar çoksa, radyoterapi ne kadar geniş alan uygulanmışsa lenfödem gelişme riski o kadar artar” diye konuştu.