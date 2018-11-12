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Ayakkabıları çalıp, montlarının içine sakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

 - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, apartmana giren yaşı küçük hırsızlar, dairelerin önünde duran ayakkabıları çalıp, montlarının içine saklayarak, binadan ayrıldı.

Ayakkabıları çalıp, montlarının içine sakladılar

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, apartmana giren yaşı küçük hırsızlar, dairelerin önünde duran ayakkabıları çalıp, montlarının içine saklayarak, binadan ayrıldı. Hırsızlık anları, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlık olayı, dün, Serdivan'a bağlı Arabacıalanı Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Yaşı küçük hırsızlar, girdikleri apartmandaki dairelerin önlerinde duran ayakkabıları inceleyerek, önce kendilerince seçim yaptı. Hırsızlar, daha sonra apartmanın en üst katından ayakkabıları toplamaya başladı. Çaldıkları ayakkabıları montlarının içinde saklayan hırsızlar, apartmandan çıktı. Bu anlar ise apartmanda bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerden, küçük yaştaki hırsızların, güvenlik kameralarını fark etmediği anlaşıldı. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

Ayakkabıları çalıp, montlarının içine sakladılarAyakkabıları çalıp, montlarının içine sakladılarAyakkabıları çalıp, montlarının içine sakladılarAyakkabıları çalıp, montlarının içine sakladılar

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