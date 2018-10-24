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Ayakkabıları çamurlu diye sağlık merkezine galoşla girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Manisa'da park ve bahçeler müdürlüğünde görevli iki kadının sağlık merkezine ayakkabılarının çamurlu olduğu için galoş giyerek girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

MANİSA (AA) - Manisa'da park ve bahçeler müdürlüğünde görevli iki kadının bir sağlık merkezine ayakkabılarının çamurlu olduğu gerekçesiyle galoş giyip içeri girmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nde görevli Nurcan Gönülkaş ve Gönül Batıt, Yunusemre ilçesinde hizmet veren Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakınlarında çalışırken, sağlık merkezinin lavabosunu kullanmak istedi.

Gönülkaş ve Batıt'ın ayakları çamurlu olduğu için yanlarında taşıdıkları galoşları giyerek sağlık merkezine girmeleri, o anda içeride bulunanlar ve sağlık merkezi çalışanlarının takdirini kazandı.

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya, kadınların duyarlılığını takdirle karşıladığını belirterek, bu nedenle iki kadına teşekkür etti.

Kadınların galoş giyerek içeri girdiği anlar, sağlık merkezinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık merkezi önüne gelen kadınlar, kapının önünde galoşlarını ayaklarına geçirdikten sonra çevredekilerin bakışları arasında içeri giriyor.

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Anahtar Kelimeler:
çamurlu ayakkabı galoş park ve bahçeler sağlık merkezi

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