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Ayakkabıları deneyip çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde site içerisinde bulunan bir apartmana giren 3 şahıs, kapı önlerindeki ayakkabıları önce denedi, sonra da çalarak kayıplara karıştı.Olay, geçen salı günü saat 01.00 sıralarında, İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 7509/2 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

İzmir’in Menemen ilçesinde site içerisinde bulunan bir apartmana giren 3 şahıs, kapı önlerindeki ayakkabıları önce denedi, sonra da çalarak kayıplara karıştı.
Olay, geçen salı günü saat 01.00 sıralarında, İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 7509/2 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre site içerisinde bulunan binanın kapının açık olmasını fırsat bilen 3 şahıs, kapı önlerindeki ayakkabıları önce denedi, ardından çalarak kayıplara karıştı. Ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, karakola giderek şikayetçi oldu. Şahısların ayakkabıları çaldığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmana gelen şahıslardan 2’sinin çalmadan önce ayakkabıları denediği, ardından da üç kişinin ellerinde ayakkabılarla ayrıldığı görülüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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