HABER

Ayakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde gerçekleşen Uluslararası 83.

Ayakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadı

İzmir’in Bergama ilçesinde gerçekleşen Uluslararası 83. Bergama Kermesi gösterileri esnasında ayakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadı.
83. Uluslararası Bergama Şenlikleri kapsamında Makedonya’dan ülkemize konuk olan Makedonya Bitola Pletenka Halk Oyunları Derneği folklorcuları, kermesin açılış programında yer aldı. Makedonların yöresel oyunları büyük beğeni topladı. Gösteri esnasında ayakkabısı çıkan folklorcu, oyunu bırakmayarak ekip arkadaşlarıyla gösterisine devam etti. Ayakkabısı çıkmasına rağmen folklorcunun hiçbir şey olmamış gibi oyununa devam etmesi izleyenlerin takdirini topladı. Gösteri sonuna kadar güler yüzlü ifadesinden ödün vermeyen ekip, kermes boyunca gösterilerini sergilemeye devam edecek.

Ayakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadı

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Hasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldüHasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü
İzmir'de dolu ve sağanak (2)İzmir'de dolu ve sağanak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.