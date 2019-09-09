"Ayakkabısız okulda" ders zili çaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrencilerin okulu ikinci evleri olarak algılaması için başlatılan uygulama kapsamında Yılmazköy İlkokuluna gelen öğrenciler, ayakkabılarını çıkararak girdikleri sınıflarında dersbaşı yaptı.

Aydın'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış töreni "Ayakkabısız Okul" projesinin yürütüldüğü Yılmazköy İlkokulu'nda yapıldı.

Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Türkiye genelinde 18 milyon öğrencinin okula başladığını belirtti.

Köşger, "Çok ciddi bir nüfusu eğitmek üzere eğitim öğretim yılını başlatıyoruz. Ülkenizi kalkındırmak, geliştirmek istiyorsanız her bir santimetresiyle ilgilenmeniz lazım. Tarihte var olmak istiyorsanız her bir ferdinizi işlemek, eğitmek ve çağın bilgisiyle kuşatmak ve donatmak durumundasınız. Ama bunu kendi köklerinden, milli değerlerinden koparmadan yapmak gerekiyor." dedi.

- Ev terlikleriyle sınıfa girdiler

Ayakkabısız Okul projesi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da geçen yıl Yılmazköy İlkokulunda denenen uygulamanın bu yıldan itibaren yürürlüğe girdiğini ifade etti.