Ayaklara 10 önemli kış bakımı önerisi

Estetik kaygılar nedeniyle yaz aylarında özen gösterdiğimiz ayaklarımıza, kış mevsiminde daha az ön planda olmaları nedeniyle genellikle aynı çabayı sarf etmiyoruz. Oysa ayaklarımızın kışın uzun saatler boyunca ayakkabı, kapalı bot ve çizme içerisinde kalmalarının yanı sıra hatalı ayakkabı seçimlerimiz; tırnak batmasından mantar enfeksiyonuna, nasırlardan egzamaya, kötü kokudan başparmağın yana doğru sapması olarak tanımlanan halluks valgusa kadar pek çok soruna neden olabiliyor. Dolayısıyla tüm yükümüzü çeken ayaklarımız aslında kış mevsiminde daha fazla özene ihtiyaç duyuyorlar. Acıbadem Altunizade Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu ayak ile tırnak hastalıklarının yavaş başlangıçlı ve sinsi seyirli olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle çoğu zaman hasta sorunu kanıksıyor; aylar, hatta bazen yıllar sonra doktora başvuruyor. Kaybedilen zaman ise tedavilerin çok uzamasına ve kalıcı deformasyonlara neden olabiliyor. Ayak tabanında ilerleyen bir nasır siğil olabileceği gibi, tırnakta genişleyen koyu renkli leke tırnak melanomu olabiliyor. Bu yüzden uzun süre devam eden herhangi bir sorun yaşandığında uzman bir doktordan görüş alınmalı” diye konuştu. Acıbadem Altunizade Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu kış mevsiminde ayak ve tırnak sağlığınız için dikkat etmeniz gereken 10 önemli kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

'HER GÜN YIKAMAK ŞART' Kışın ayaklarımız ayakkabı ve bot içinde daha uzun süre kalıyor. Ayrıca ayaklarımızı soğuktan korumak için daha kalın dokumalı çoraplar kullanıyoruz. Yine ev içinde patik veya terlik kullanmayı tercih ediyoruz. “Tüm bunlar ayakların havasız kalmalarına, bunun sonucunda bakteri ve mantar hastalıklarına davetiye çıkarıyor.” diyen Dr. Yeliz Erdemoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle ayakları temiz tutmak önemlidir. Ayakların her gün uygun pH dereceli yıkama ürünleriyle yıkanmaları ve havluyla çok iyi kurulanmaları gerekiyor. Ayaklar kötü kokuyorsa fırsatçı mikroplar iş başında demektir. Bu durumda dermatoloji doktorundan görüş alabilirsiniz.” 'PARMAK ARALARINI UNUTMAYIN' Uzun süre ayakkabı içinde kalmaları ayakların fazla terlemelerine, yıkandıktan sonra iyi kurulanmaması da nemli kalmalarına neden oluyor. Cilt yüzeyinin rutubetli kalması hemen her zaman mantar hastalıklarının başlaması için uygun ortam sağlıyor. Dolayısıyla ayaklarınızı kuru tutmanız çok önemli. Bunu mümkün kılmak için teri emen pamuklu dokumalardan oluşan çorapları tercih edin. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra, parmak aralarını da ihmal etmeden çok iyi kurulamalı, gerekirse fön makinesi kullanılmalısınız. Özellikle diyabet hastalığınız varsa ayaklarınızı kuru tutmaya çok dikkat etmelisiniz.

'AYAKLARINIZIN DA NEME İHTİYACI VAR' Yüz ve vücudumuz kadar ayaklarımız da nemlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Özellikle kış aylarında klima ve kalorifer gibi ısı kaynakları havadaki nemin azalmasına neden olarak, ayaklarımızın kurumasına ve çatlamasına yol açıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu ayaklarınızı her gün düzenli olarak nemlendirmeyi ihmal etmemeniz gerektiğini belirterek, “Kışın, özellikle yağ bazı yüksek ürün kullanımı, başta topuk olmak üzere, tüm ayak cildini daha iyi yumuşatıyor. Haftada bir kez yapacağınız nem maskeleri de yoğun kurulukta fayda sağlayabiliyor.” diye konuştu. 'DÜZENLİ ARALIKLARLA PEELİNG YAPIN' Ölü dokunun cilt yüzeyinden periyodik olarak uzaklaştırılması cilt sağlığı için faydalı oluyor. Ayaklar için özel olarak üretilmiş peeling ürünlerini haftada bir kez uygulamanız yarar sağlayabiliyor. Ancak uygulama sırasında cildinize çok haşin davranmanız cilt yüzeyinde tahrişlere neden olabiliyor. Dolayısıyla peeling yaparken cildinize nazik davranmaya özen gösterin. Peeling sonrası uygun bir nemlendirici kullanımı daha pürüzsüz ve yumuşak ayaklara sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

'TIRNAKLARIN KESİM ŞEKLİ ÖNEMLİ' “Sağlıklı bir ayağın olmazsa olmazı tırnak bakımıdır.” diyen Dr. Yeliz Erdemoğlu, ancak bakım yaparken bazı kurallara dikkat etmek gerektiğini belirterek, önerilerini şöyle sıraladı: “Ayak tırnaklarının düzenli aralıklarla düz olarak kesilmesi gerekiyor. Çünkü tırnak kenarlarını törpüyle ovalleştirmek, batıklara yol açabiliyor. Tırnaklar her insanda farklı hızda uzuyor. Başparmak tırnağınızı ayakkabının uç kısmında hissetmeye başladığınızda kesim zamanının geldiğini anlayabilirsiniz. Ayağın ayakkabı ve çorap içinde uzun süre kalması ve oje sürmek de tırnağın hava almasını önleyerek plak yüzeyinde sararmalara neden oluyor. Oje alışkanlığına ara vermeniz tırnağın sağlıklı rengine kavuşmasına yardımcı olacaktır.” 'ÇORAP SEÇİMİNE DİKKAT EDİN' Uzun süre ayakkabı, bot ve çizme içinde kalan ayaklar terliyor ve buharlaşmaya imkan olmadığı için cilt yüzeyinde rutubet oluşuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu bu tablonun bakteri ve mantar enfeksiyonlarına zemin hazırladığı uyarısında bulunarak, “Havlu ve pamuk dokumalı çoraplar teri emerek cilt yüzeyinden uzaklaşmasını sağlarlar. Eğer ayaklarınız normalden fazla terliyorsa işyerine yedek çorap götürmeniz ve gün içinde çorap değiştirmeniz daha sağlıklı olacaktır.” diye konuştu.