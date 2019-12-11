HABER

Ayakları bağlanıp ölüme terk edilen 3 köpeğe sahip çıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde avlanmaya giden avcılar tarafından biri çuval içinde, ikisi bacakları bağlanmış halde bulunan 3 köpek Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezinde tedavi altına alındı.Salihli’nin Çayköy Mahallesi Ayvacık Mahallesi’nde domuz avı yapmak için gittikleri avcılarca ayakları bağlı halde çuval içinde ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 can dostun tedavisi Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi’nde Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından yapılırken, ayaklarında bulunan kesilerek dikiş atıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde avlanmaya giden avcılar tarafından biri çuval içinde, ikisi bacakları bağlanmış halde bulunan 3 köpek Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezinde tedavi altına alındı.
Salihli’nin Çayköy Mahallesi Ayvacık Mahallesi’nde domuz avı yapmak için gittikleri avcılarca ayakları bağlı halde çuval içinde ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 can dostun tedavisi Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi’nde Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından yapılırken, ayaklarında bulunan kesilerek dikiş atıldı. Köpeklerin durumlarının ilk anda çok kötü olduğunu belirten Veteriner Avcı, “Köpeklerimizin ön ve araka ayaklarında kesikler vardı. Onların dikişleri atılıp, tedavileri yapıldı. Şu an genel durumları iyi olup, tedavileri devam etmektedir” dedi.
Köpekleri ayakları bağlı halde bulan avcılarda, can dostları tedavi gördükleri bakım ve tedavi merkezinde ziyaret etti. Avcılardan Miraz Çevik, "Köpekleri arkadaşlarla birlikte ziyaret ettik. Sağlık durumları gayet iyi. Olayla ilgili Jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Gayet mutluyuz. Çünkü köpeklerle Veteriner Hekim Birol Avcı gayet iyi ilgileniyor. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” derken avcılardan Ali İzmirlioğlu ise “Biz Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu olayla ilgili olarak gece gündüz demeden çalışıp, gereken neyse yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Bunları yapanlarda cezasını çekecek. Babamın oğlu olsa yine çekecek çaresi yok” diye konuştu.
Öte yandan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma ekipleri, N.D., M.F.D. ve Y.E.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili çalışma sürüyor.

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
Tırın çarptığı ayı telef olduTırın çarptığı ayı telef oldu
Cezaevi firarisi tutuklandıCezaevi firarisi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.