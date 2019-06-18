Ayakları ile bilgisayar kullanan SP hastası Ümithan'ın azmi

Ankara'da doğuştan Serebral Palsi (Beyin felci) hastası Ümithan Yılmaz (42), hiçbir eğitim almadan kendi imkanıyla ayakları ile bilgisayar kullanmayı öğrendi. Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nden (SERÇEV) aldığı eğitimle kendini geliştiren Yılmaz, 5 aydır özel bir bilişim şirketinin video kliplerini hazırlıyor. Firmada proje uygulama uzman yardımcısı olan Yılmaz, kendi kazandığı ilk para ile tekerlekli sandalye aldı.

Emekli sınıf öğretmenleri Gürcan-Suzan Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Ümithan Yılmaz, doğumundan sonra gelişiminin yaşıtlarından çok geride olması nedeniyle ailesi tarafından birçok hastaneye götürüldü. Ancak yapılan kontrollerde Ümithan Yılmaz'ın hastalığına teşhis konulamadı. Yaşıtlarına kıyasla gelişimini tamamlayamayan Ümithan, konuşamaması ve kaslarını kontrol edememesi nedeniyle bakıma muhtaç kaldı. Ümithan'ın sürekli kasılmalar yaşaması nedeniyle başta spastik engelli olduğu düşünüldü. Ancak 20 yaşında Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan tetkiklerinde Serebral Palsi (SP) hastası olduğu belirlendi.