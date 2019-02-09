Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir inşaatın duvarındaki ipe ayakları dolanarak mahsur kalan yavru güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Şeref Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın duvarında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden 10 yaşındaki Emir ile 8 yaşındaki Elif Salepçi, durumu ailesine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı.
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde ise anne güvercinin, yavrusunun mahsur kaldığı binadan çalışmaları takip ettiği dikkat çekti.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve ayağından ipin sökülmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılan yavru güvercinin, annesinin yanına uçtuğu görüldü.
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