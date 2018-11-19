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Ayakları kesik halde bulunan kedi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 07:08 | Son Güncelleme

Vali Yolu Caddesi'nde bir esnaf tarafından arka ayakları kesilmiş halde bulunan yavru kedi için esnaflar seferber oldu. Iğdır'da bir esnaf tarafından ayakları kesik halde bulunan yavru kedi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Esnaf arkadaşlarıyla yavru kedi için adeta seferber olan ve hafta sonu olması dolayısıyla açık veteriner bulamayan Göl, nöbetçi eczaneden aldığı sağlık malzemeleriyle iş yerinde yaralı hayvanı tedavi etmeye çalıştı.

Iğdır'da ayakları kesik halde bulunan kedi tedavi altına alındı

Vali Yolu Caddesi üzerinde yaralı bir kedi gören çocuklar, durumu burada esnaflık yapan İsmail Göl'e iletti. Göl, iş yerine götürdüğü yaralı kedinin arka ayaklarının kesildiğini gördü.
Esnaflar, kedinin yaralı ayaklarına yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine iş yerine gelen Doğa Koruma ekipleri yavru kediyi teslim aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine gelen ihbar üzerine kediyi bulan esnafların yanına geldiklerini, veteriner hekimlerinin yaptığı ilk muayenede kedinin iki bacağının kesik olduğunu tespit ettiklerini belirtti.
Türkoğlu, kedinin ayaklarının yaklaşık 15 günlük bir süredir kesik olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Bacaklarında kangren olduğunu tespit ettik. Kurumumuzda gereken bakımını yaptıktan sonra Kars'a sevk edip buradaki uzman hocalarımızın değerlendirmelerinin sonucunu bekleyeceğiz." dedi. İsmail Göl ise mahalledeki çocukların ağlamalarını duyduktan sonra yanlarına gittiğini ifade ederek, "Çocukların psikolojileri bozulmasın diye hemen kediyi iş yerime getirdim. Pazar günü olduğu için açık bir yer bulamadım, bir yetkiliye de ulaşamadım. Bu nedenle de arkadaşımla birlikte kediye eczaneden aldığımız ilaçla tedavi etmeye çalıştık." diye konuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde tedavi altına alınan kedinin buradaki tedavisinin ardından Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi
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ığdır kedi

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