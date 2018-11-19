Esnaf arkadaşlarıyla yavru kedi için adeta seferber olan ve hafta sonu olması dolayısıyla açık veteriner bulamayan Göl, nöbetçi eczaneden aldığı sağlık malzemeleriyle iş yerinde yaralı hayvanı tedavi etmeye çalıştı.

Iğdır'da ayakları kesik halde bulunan kedi tedavi altına alındı

Vali Yolu Caddesi üzerinde yaralı bir kedi gören çocuklar, durumu burada esnaflık yapan İsmail Göl'e iletti. Göl, iş yerine götürdüğü yaralı kedinin arka ayaklarının kesildiğini gördü.

Esnaflar, kedinin yaralı ayaklarına yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine iş yerine gelen Doğa Koruma ekipleri yavru kediyi teslim aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine gelen ihbar üzerine kediyi bulan esnafların yanına geldiklerini, veteriner hekimlerinin yaptığı ilk muayenede kedinin iki bacağının kesik olduğunu tespit ettiklerini belirtti.