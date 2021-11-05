Ayakları sıcacık tutan yumuşak dokulu en güzel ev pandufu çeşitleri

Vücudun diğer bölgeleriyle kıyaslandığında ayaklarınızın soğuğa karşı daha hassas olduğunu fark etmişsinizdir. Kışın kapıda olduğu şu dönemlerde sağlığınızı koruyarak yaşantınıza devam edebilmeniz için ayaklarınıza ekstra özen göstermeli, sıcak tutmak için elinizden geleni yapmalısınız. Gün boyunca vücudunuzu taşıyan fedakâr ayaklarınız onlara göstereceğiniz bu ilgiyi hak etmiyor mu sizce?

1. Tavşan pofudukluğuyla ayaklarınızı mutlu edin!

Evinizde tombik bir tavşan varmış gibi hissettirecek bir ev pandufu istemez misiniz? Tavşan figürlü Twigy marka panduf, size bir çift mutluluk vadediyor! İçi ve dışının pelüş olmasından ötürü sıcak tutma konusunda iddialı bir ürün olan bu panduf, gerçekmiş hissi yaratan uzun kulaklarıyla bir evcil hayvanınız varsa onun kafasını karıştıracak kadar canlı görünüyor. Kanserojen ve zararlı içerikler kullanılmadan üretilen pembe renkli Twigy panduf, kış için aradığınız konforu size sunacak ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

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2. “Çılgınlık bana göre değil, klasiğin şıklığıyla ben mutluyum.” diyenlere!

Sıra dışı tasarımlara sahip pandufların yanı sıra, sadelikte mutluluğu bulanlar için üretilmiş ürünler de var. Hayatı boyunca gönlü klasikten yana olmuş sade seven hanımlar, Redplay marka ev pandufu tam size göre! İç ve dışı pelüş olan, gri renkteki bu pandufla yalnızca ayaklarınızı değil; bileğe kadar uzanan yapısı sayesinde bacağınızın bir bölümünü de koruma altına alabilirsiniz. Sadeliğine ufak bir dokunuşla şıklık katan ponponları sayesinde sevimli bir görüntü yakalayan Redplay panduf, evinize girer girmez aklınıza gelen ilk şey olacak gibi!

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3. Baykuşları artık daha çok seveceksiniz!

Baykuşlar, halk arasındaki pek de iyi olmayan ünleriyle bilinseler de aslında ilgi çekici ve oldukça güzel canlılar oldukları için son dönemlerde onlara çeşitli ürünlerde rastlamanız mümkün. Twigy’nin fazlasıyla gerçekçi bir model yarattığı Bibi Ev Pandufu ile ayaklarınızda yere yatmış iki sevimli baykuşun sıcaklığını hissedeceksiniz. Kaydırmaz ve ses çıkarmayan tabanı ile de ayrı bir konfor sunarak sizi her açıdan tatmin edecek bir panduf arıyorsanız Twigy Bibi Panduf işte burada!

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4. Uykuya giden yol kuzu panduftan geçer!

Tüm gün işte veya okulda koşturdunuz ve artık evinize gidip günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya ihtiyacınız var. Zihniniz zaten yorgunken bir de ayaklarınızı nasıl ısıtacağınızı düşünmeyin, onu kuzu pandufunuz halleder! Dışı pelüş kuzu figürlü bu panduf, kaydırmaz tabanıyla da tasarımının hakkını veriyor. Yüzünde gülümsemesiyle içinizi ısıtacak kadar sevimli olan bu kuzu panduf, size yumuşak bir hissi garanti ediyor. İmkân olsa uyurken dahi çıkarmak istemeyeceğiniz Twigy markalı kuzu pandufun rahatlığı ile ayaklarınızda biriken yorgunluğunuzdan kurtulacaksınız.

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5. "İddialı ev pandufu mu olur?" demeyin!

Panduf deyince aklınıza sadece masum ve sevimli hayvan figürleri geliyorsa bu ürün fikrinizi değiştirecek. Dinozor ayağı şeklinde üretilmiş bu panduf, ev içerisinde dahi iddiasını kaybetmek istemeyenlerin favorisi olacak! Dört ayak parmağı tasarımıyla gerçekçi bir duruş yakalayan bu dinozor pandufun tabanındaki kaymaz kumaş ve yumuşak dokusuyla farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Oldukça konforlu bir deneyim sunacak bu ürün sayesinde kendinizi fazlasıyla iyi hissedebilir, çılgın pijama partilerinin gözdesi olabilirsiniz! Klasiklerden sıkılanlardansanız işte bu tam da aradığınız parça!

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6. Süsünden evde dahi vazgeçemeyenlere!

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Uzun boğazlı, ilginç figürlü çeşit çeşit pandufun arasında farklılığıyla öne çıkan bir ürün olan StWenn'in kadın pandufu, ayağınızda hiçbir şey yok gibi hissettirecek yumuşaklıkta. Gün içerisinde hala ayaklarınızda olup olmadığını kontrol etme ihtiyacı hissettirecek bu yumuşaklığının yanında, kaymaz tabana sahip olması sayesinde size sessizce ve rahatlıkla yürüme imkânı sunacak. Diğer panduflara kıyasla daha çok çorap formunda sayılabilecek bu ürün, bileği kapatan pandufları tercih etmek istemeyecekler için oldukça güzel bir alternatif. Önündeki ponponu ile zarif görüntüsünün yanında bir de süsünü göstermekten geri durmuyor!

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7. Unicorn masumiyeti!

Son dönemlerde kaleminden nevresimine her yerde görmeye alışık olduğumuz unicorn’a bir de ayaklarınızda bakın! Ayaklarınızı sıcak tutmak amacıyla özel olarak tasarlanmış unicorn panduf, diğer ürünlere göre nispeten daha büyük olsa da rengârenk kanatları ve boynuzu ile fazlasıyla güzel bir görünüme sahip. Şeklini ve yumuşaklığını kaybetmemesi için çamaşır makinesine atılması tavsiye edilmese de, su ve sabunla elinizde temizleyerek bu durumu çözebilirsiniz. Tabanının kaymayacak ve parkede ses çıkarmayacak şekilde tasarlanması da bir diğer güzel özelliği!

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8. Sevimli olduğu kadar yumuşak da!

Bir diğer tavşan figürüne sahip bu model, kolay giyilebilmesi açısından bir artı kazanıyor. Büyük figürlü panduflar yerine daha küçük ve sade figüre sahip bir ürün isteyenler için uygun olmasının yanı sıra, patik gibi bir formu olması dolayısıyla kendine ayrı bir yer kazanıyor. Önündeki tavşan işlemesi, üzerindeki tavşan kulakları size doğada zıplayarak gezen tavşanların enerjisini sunuyor! Tam kalıp ve oldukça kullanışlı olan bu ürünü makinede yıkayabiliyor olmanız da onu tercih edilebilir kılıyor.

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9. Evinizde kuğu gibi süzülme zamanı!

Uzun kıvrımlı boyunları ile suyun üzerinde süzülerek ilerleyen kuğular, her zaman zarafetleri ile bilinen türler olmuşlardır. Ördekgiller ailesinden olan bu su kuşunun zarifliğini üzerinizde taşımak ve aynı zamanda üşüyen ayaklarınızı bu dertten kurtarmak isterseniz EDS Shoes ev pandufuna bakmalısınız! Kırmızı rengin ağırlıkta kullanıldığı bu ürünün canlılığı sizin enerjinize yansıyacak. İçi yumuşak, tabanı ise soğuk almayacak kadar kalın tasarlanan bu pandufu edinerek evinize tabandan gelen soğuk ve vücudunuz arasındaki bağlantıyı kesebilir, kat kat çoraplar giyinerek ısınmaya çalışmaktan vazgeçebilirsiniz.

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10. Her yerde flamingolar!



Tıpkı Unicorn gibi sıklıkla gördüğümüz bir diğer figür ise flamingo! Yaz aylarında serin suların üzerindeki deniz yatağı biçiminde görmeye alıştığınız flamingoları kışın gelmesiyle birlikte evlerin içindeki panduflarda görmeye alışmalısınız. Zira Twigy Flamini Ev Pandufu’nun eşsiz tasarımını çoğu evde rastlamanız mümkün! Gövdesi pembe pelüşten uzun zarif boynu ile ön kısmını oluşturan bu ürün, yürürken ses çıkarmaması noktasında başarılı bir performans sunuyor. Büyük bir figüre sahip olmasına rağmen ayağınızda oldukça zarif bir duruş yakalayacak flamingolar ile yazın enerjisini evinize taşıyın!

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