HABER

Ayakları tutmayan yavru köpek tedaviyle sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:33 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde ayakları tutmayan yavru köpek, 3 aylık tedavi ve bakımın ardından yeniden yürümeye başladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ön ve arka ayakları tutmayan yavru köpek, 3 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, 3 ay önce vatandaşlarca bulunan, ön ve arka ayakları tutmayan yavru köpek Belediye Hayvan Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Belediye veteriner hekimi Kaçan, yakından ilgilendiği yavru köpeğin iyileşmesi için tedavi programı hazırladı.

Yavruya 3 ay boyunca gerekli tedavileri aşama aşama uygulayan Kaçan, bakım ve beslenmesini de ihmal etmediği köpeğin, uyguladığı fizik tedavinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden yürümesini sağladı.

Kaçan, yaptığı açıklamada, köpeğin üç ay önce bir aylıkken kendilerine getirildiğini belirterek, "Vatandaşın dediğine göre köpekler tarafından saldırıya uğramış, özellikle sırt ve ense kısmında ufak yara izleri vardı ama öyle büyük yaraları yoktu ancak bize geldiğinde dört ayağı tutmuyordu. Sinirsel bir sıkıntısı olduğu kesindi. Biz ona göre tedavi uyguladık." dedi.

Hayvanın sağlığı konusunda önceden umutlu olmadıklarını ifade eden Kaçan, hayvandaki yaşama isteği ve azminin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Hayvanın tedavisine ısrarla devam ettiklerini vurgulayan Kaçan, şöyle devam etti:

"İlkin arka bacaklarında bir iyileşme görüldü. Bu bizim için büyük bir şeydi. Biz tedavisine, beslenmesine devam ettik. Gerekli uygun her ilacı verdik, egzersizler yaptık, hem suda hem de kendi imkanlarımızla fizik tedavi uyguladık. Sonra baktık ki arka ayakları yavaş yavaş tutmaya başladı. Üçüncü ayda ön ayakları da iyileşmeye ve dengeyi de sağlamaya başladı. İlkin yavaş yavaş yürümeye başladı, sonrasında da koşmasını gördük. Bu bizim için inanılmaz bir duyguydu. Bu can dostumuzu iyileştirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Desteklerinden dolayı belediyemize ve HAYTAP'a teşekkür ederim. Bu köpek bizde kalacak, biz sahiplendik. Büyük emeğimiz oldu, biz bakacağız bu hayvana. Gerekli bütün beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!
Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari tedavi Yüksekova Yüksekova Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!

Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

Bingöl'de Yona Dersim kod adlı terörist Erol Ulucan öldürüldü

Bingöl'de Yona Dersim kod adlı terörist Erol Ulucan öldürüldü

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.