Ayakları tutmayan yavru köpek tedaviyle sağlığına kavuştu

Kaçan, yaptığı açıklamada, köpeğin üç ay önce bir aylıkken kendilerine getirildiğini belirterek, "Vatandaşın dediğine göre köpekler tarafından saldırıya uğramış, özellikle sırt ve ense kısmında ufak yara izleri vardı ama öyle büyük yaraları yoktu ancak bize geldiğinde dört ayağı tutmuyordu. Sinirsel bir sıkıntısı olduğu kesindi. Biz ona göre tedavi uyguladık." dedi.

Hayvanın tedavisine ısrarla devam ettiklerini vurgulayan Kaçan, şöyle devam etti:

"İlkin arka bacaklarında bir iyileşme görüldü. Bu bizim için büyük bir şeydi. Biz tedavisine, beslenmesine devam ettik. Gerekli uygun her ilacı verdik, egzersizler yaptık, hem suda hem de kendi imkanlarımızla fizik tedavi uyguladık. Sonra baktık ki arka ayakları yavaş yavaş tutmaya başladı. Üçüncü ayda ön ayakları da iyileşmeye ve dengeyi de sağlamaya başladı. İlkin yavaş yavaş yürümeye başladı, sonrasında da koşmasını gördük. Bu bizim için inanılmaz bir duyguydu. Bu can dostumuzu iyileştirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Desteklerinden dolayı belediyemize ve HAYTAP'a teşekkür ederim. Bu köpek bizde kalacak, biz sahiplendik. Büyük emeğimiz oldu, biz bakacağız bu hayvana. Gerekli bütün beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

