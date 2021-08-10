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Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi

10.08.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da yaşayan Mahmut Baykuş, ön ayakları tutmadığı için yürüyemeyen bir yavru yaban keçisini fark etti. Onu ölüme terk etmeyen istemeyen Baykuş, yavru yaban keçisini evinde besliyor.

Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi

Adıyaman merkeze bağlı Palanlı köyü kayalık bölgede hayvanları otlatan Mahmut Baykuş, sayıları fazla olan yaban keçilerini gördü. Bir süre sonra keçi sürüsü uzaklaştı ancak içlerinden bir tanesinin yerinden ayrılmadığını fark etti. Baykuş, yaban keçisine doğru yaklaştığında keçinin ön ayaklarının tutmadığı için hareket edemediğinin farkına vardı. Açlık ve susuzluktan ölmemesi için yavru yaban keçiyi kucaklayarak eve getirdi. Ahırda keçiyi besleyen Mahmut Baykuş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine bildirdi.

keçi kapak

Doğada yavru yaban keçisini ölüme terk etmeyen Mahmut Baykuş, “Hayvanları otlatırken yaban keçisinin birisinin sürüden ayrıldığını fark ettim. Yanına gittiğimde ön ayaklarının üzerine basamadığını ve ayaklarının tutmadığını gördüm. Eve getirdim yiyecek ve su verdim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine durumu bildirdim” dedi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerinin daha sonra yaralı yaban keçisini teslim alarak, tedavi için Şanlıurfa’ya gönderdikleri öğrenildi. Yavru keçinin yüksek bir yerden düştüğü için ön ayaklarının sakat olabileceği tahmin ediliyor.

(İHA)

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Adıyaman
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