Ayakları yanan flamingoya protez bacak yaptılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar tarafından boş bir arazide flamingo bulundu. Ayaklarının yandığı ve oldukça bitkin durumdaki flamingo vatandaşlar tarafından hayvanseverliği ile bilinen emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz ve otel işletmecisi Şahin Toker’e getirildi.

YÜRÜMESİ İÇİN APARAT YAPTI

Elektrik tellerine takılıp ayakları yandığı belirlenen flamingonun uçamadığı gören emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz, flamingonun hayata dönmesi için kolları sıvadı. İlk olarak flamingonun tedavisini yapan Kocamaz, ardından yürümesi için aparat geliştirdi. Ayaklarındaki yanıklar nedeniyle ayakta duramayan flamingonun anatomisine uygun olarak aparat yapan Kocamaz, aparatı da ayaklarına monte etti. Flamingo da ayağa kalkıp dolaşmaya başlayan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilecek.

''AYAĞA KALKAMIYOR, OTURDUĞU YERDEN BİLE SU İÇEMİYORDU''

Flamingonun vatandaşlar tarafından kendilerine getirildiğini anlatan İsmail Kocamaz, “Yakınlarda bir yerlerde elektrik tellerine takıldığını tahmin ediyoruz. Geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Ayak bölümündeki derisinde parçalanmalar vardı. Ayağa kalkamıyordu. Biz onu aldığımızda hemen pansumanını yaptık. Ayak derisinin etrafındaki kurumuş dokuyu aldık. Sonrasında ayağa kalkamaması da beni çok üzdü. Burada otururken böyle de bir şey düşündüm. Aklımıza ilk önce yumuşak zarar vermeyecek bir hortum geldi. Hortumdan onun perdeli ayak yapısına uygun bir yapı oluşturduk. Bunu da hemen uyguladım. Ayağa kalktığını, su içmeye başladığını ve biraz daha iyi olduğunu gördük. Öyle bir halsizdi ki oturduğu yerden su da içemiyordu. Kafasını bile kaldıramıyordu. Sonradan ayağa kalkmaya başladı. Onun gaga yapısı gereği ayağa kalkarak beslenmesi gerekiyor” dedi.