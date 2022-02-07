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  4. Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

05.02.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de havalar soğuduğunda ayakları buz kesenlerden misiniz? Evde ayrı ofiste ayrı üşüyor hatta soğuk kış günlerinde ayaklarınız üşüdüğü için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayı bile erteliyor musunuz? Üzülmenize gerek yok! Evde, ofiste ve gittiğiniz her yerde hem ayaklarınızı hem içinizi ısıtacak harika önerilerin yer aldığı listemizle karşınızdayız. Göz atmaya ne dersiniz?

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

El ve ayakların üşümesi genellikle kan dolaşımının yeteri kadar olmamasından kaynaklanır. Ancak sağlık sorununuz olmadığı halde kış ayları geldiğinde ayaklarınız bir türlü ısınmıyor olabilir. Ayaklarınızın soğuk olması sizi yaptığınız işe adapte olmayı engelleyecek duruma bile getirebilir. Eğer siz de bu durumdan şikayetçiyseniz yaşam standardınızı ve konforunuzu düşürmeden üşüyen ayaklarınızı sıcacık tutacak ürünlere yer verdiğimiz listemizi mutlaka incelemelisiniz!

1. Ayağınızı sıcacık tutan termal yün çoraplar

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

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Ayaklarını bir türlü ısıtamayanlar bilir, kış aylarında ayakları sıcak tutan çoraplar yün içeren ürünler olur. Mosotech Termal Çoraplar, pamuk ve yün içeren, ayakları sıcacık tutan, rahat, nefes alabilen ve günlük kullanıma uygun olarak tasarlanır. Böylece kış ayları için ayakları ısıtan harika seçenekler arasında yer alır. Ayrıca sıkı kalınlaştırışmış havlu kumaşı sayesinde egzersiz sırasında ayak ve ayakkabı arasındaki sürtünmeyi azaltır. Paket içinde 5 farklı renkte çorap bulunur. Çoraplar -15 dereceye kadar ayaklarınızı sıcak tutar. Ürünleri yürüyüş ve kayak gibi sporlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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2. Columbia Minx Slip IV Çizme'yle hem ayaklarınızı sıcacık tutun hem şıklığınızı koruyun

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Kış aylarında ayaklarınızı sıcak tutmak için su geçirmez ve yalıtımlı bir kar botu edinebilirsiniz. Bu özellikleri taşıyan Columbia Minx Slip IV Çizme'yi şehirde ve doğa yürüyüşlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çizme vücut ısısını yansıtan gümüş bir malzemeden üretilir. Isı ve nemin dışarı atılmasını sağlayan, su geçirmez, nefes alabilen ve rüzgara dayanıklı yapısıyla ayaklarınızın ihtiyaç duyduğu ortamı sunar. Tabanı ise her türlü zorlu zemin düşünülerek tasarlandığı için güvenli ve güçlü zemin tutuşu sağlar. Tüm yürüyüşlerinizi güvenli hale getirecek çizmelerin kış aylarında en yakın arkadaşınız olacağından hiç şüphemiz yok!

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Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

3. Tabanlıklarla ayaklarınızı soğuktan koruyun

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Yün malzeme en düşük sıcaklıklarda bile ayaklarınızı sıcacık tutar. Kışlık ayakkabı, bot ya da yağmur çizmelerinizde kullanabileceğiniz Layfoo Tabanlık, ayaklarınızı ısıtarak kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Tabanlıkları yürüyüş yaparken, bisiklete binerken ya da alışverişte kullanabilirsiniz. Rahatlığınızı düşünerek alt kısmı lateks köpükle üretilir. Böylece soğuk havaya uygun maksimum düzeyde rahatlık sağlar. Üzerindeki çizgileri takip ederek bir makas yardımıyla rahatça ayak numaranıza uygun şekilde tabanlığı kesebilir ve ayakkabınızın içine yerleştirebilirsiniz. Ayrıca temizlemesi de çok kolay! Ürünü elde veya makinede yıkayabilirsiniz.

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4. Yağışlı havalara Gezer Fashion Yağmur Çizmesi'yle meydan okuyun

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Sonbahar aylarında havaların soğumasıyla ayaklarınız da üşümeye başlayabilir. Henüz kış ve kar soğuğu gelmeden giymeyi tercih edebileceğiniz yağmur çizmelerinin ayağınızı ısıtacağını düşünmüyor olabilirsiniz. Ancak Gezer Fashion Yağmur Çizmeleri'nin iç astarı termal polar ve kürklü malzemeden üretilir. Böylece çizmeleri yağışlı sonbahar hatta kış aylarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Düz ve kısa topuk tasarımıyla ayakları yormaz. Kaymaz taban ve koku yapmayan malzemeden üretilen çizmeler hem sıcak ve konforlu yapısı hem şık görünümüyle sonbahar ve kış kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olmaya aday!

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5. Sıcacık ayaklar için ayak ısıtıcı pedler

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Üşüyen ayak parmaklarınız için tasarlanan ve ayakları sıcak tutan ısıtıcı pedlere ne dersiniz? THE HEAT COMPANY Ayak Isıtıcı, mont ya da palto cebine konduğunda hava sayesinde ısınır ve birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale gelir. Kullanımı oldukça kolay ısı pedlerinin koruyucu kağıdını çıkartıp çorapların altına yapıştırmanız yeterli!. Demir tozu, aktif karbon, pişirme tuzu gibi tamamen doğal içeriklerden oluşan ısı pedlerini 8 saat boyunca kesintisiz kullanmak mümkün. Tek kullanımlık ayak ısıtıcılarını kullanım süresi bittikten sonra rahatlıkla ev çöpüne atabilirsiniz.

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6. Evde de ayaklarınız üşümesin

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Ev terlikleri ya da panduflar evde ayaklarınızı sıcak tutmak için akla ilk gelen ürünler. Eğer sıradan bir ev terliği ayaklarınızı ısıtmak için yetmiyorsa yün, keçe ve pamuk karışımı Fly Hawk Ev Terliği tam size göre! 1.5 cm taban kalınlığına sahip terlikler kaymaz kauçuk materyalden üretildiği için kaygan zeminlerde meydana gelebilecek kazalara karşı sizi korur. Ayaklarınızı sıcak tutmanın yanı sıra pamuklu yapısı sayesinde konforlu bir kullanım sunar. Ayrıca ev kombininizi taçlandıran şık bir ev aksesuarı olarak gönlünüzü kazanabilir. Üstelik temizlemek de çok kolay! 30 derece sıcaklıkta yıkayıp açık havada kurutabilirsiniz.

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7. Sıcak su torbası olmadan olmaz tabii ki

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Sıcak su torbaları her mevsimin vazgeçilmezi olabilir ancak soğuk kış aylarında yeri bir başka. Pelüş kılıflı, sevimli kedi tasarımlı, yumuşacık Biggdesign Sıcak Su Torbası ile evde ayaklarınızı kolayca ısıtabilirsiniz. Yumuşak pelüş kılıfı sayesinde ayaklarınız sıcak su torbasına doğrudan değmez. Üstelik kılıfı çıkarılabilir olduğu için temizlenmesi de oldukça kolay. Sağlığa zararlı olmayan gelişmiş kauçukla üretilen sızdırmaz kapağı ise ısıyı daha uzun süre tutabilir. Sadece ayaklarınızı ısıtmakla kalmayan ürün, ağrıyan bölgenizi rahatlattığı için doğal bir ağrı kesici görevi de görür.

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8. Ofiste ayakları üşüyenlere de çözüm var elbette

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Ufo Ayak Isıtıcı hem ayaklarınızı sıcacık tutar hem düşük enerji tüketimiyle bütçenizi sarsmaz. Masa altında kullanabileceğiniz ısıtıcı, kan dolaşımını ve vücut sıcaklığınızı arttırır. Yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede ideal sıcaklığa ulaşır. Elektronik kontrol paneli ile ürünü kolayca kontrol edip sıcaklığını ve kademelerini ayarlayabilirsiniz. Eğimli yüzeyi sayesinde ayaklarınız için ideal duruşu yakalar. Aşırı ısınırsa sesli uyarıda bulunarak güvenliğinizi sağlar. Üstelik ürün, masa altları dışında izolasyonu yeterli olmayan ya da yeterince ısınamayan alanlarda kullanmak için de son derece uygun.

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9. Kışın ısıtsın ama yazın da soğutsun diyenlere

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

Goldmaster IN-6900G Kışmatik Fanlı Isıtıcı ve Serinletici'yle ortam ısısını yükselterek ayaklarınızın sıcacık kalmasını sağlayabilirsiniz. İki kademeli ısı ayarına ve ayarlanabilir termostat yapısına sahip ısıtıcıyı ofis ve ev gibi tüm kapalı alanlarda kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla kolayca istediğiniz ortama taşıyabilirsiniz. Açma kapama düğmesiyle rahat kullanabileceğiniz fanlı ısıtıcı, 120 derece dönebilen gövdesiyle oldukça kullanışlı. Üstelik soğutma fonksiyonu sayesinde yaz aylarında da tercih edebilirsiniz. Aşırı ısınma koruması ve devrilme emniyetiyle güvenle kullanabilirsiniz. Fanlı ısıtıcıya sahip olarak üşüyen ayaklarınızı mutlu etmeye ne dersiniz?

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10. Yumuşacık ayak ısıtıcıyla soğuk kış aylarına hazırlanın

Ayaklarım kış aylarında buz kesiyor diyenlere hayat kurtaracak öneriler

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50 ila 60 derece sabit sıcaklıkta çalışan Viviyi USB Ayak Isıtıcı Ped'le soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutabilirsiniz. İçi yumuşacık ve kalın olduğu için ayaklarınıza hoş bir his uyandırır. Ürün, nefes alabilen ve dayanıklı malzemeyle üretilir. Büyük bir cep tasarımına sahip ısıtıcı pedle ister ellerinizi ister ayaklarınızı rahatça ısıtabilirsiniz. USB şarj kablosu ile bilgisayar, cep telefonu ve powerbank gibi ürünlerle rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Fermuarlı çıkarılabilir kılıfı sayesinde temizlenmesi ve yıkanması da oldukça kolay. Kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday ürünü kendinize veya ayakları üşüyen arkadaşınıza hediye etmeye ne dersiniz?

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