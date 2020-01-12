Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun hayatından kesintiler sunan “Frida" balesi Mersin’de izleyiciyle buluştu. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği eser 2020’de ilk kez seyirci karşısına çıktı.

“Frida" küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsünü anlatıyor: Frida Kahlo henüz altı yaşındayken çocuk felci geçirir. Ardından genç kızlığı döneminde bir otobüs kazasında omurgasından yaralanır. Bu kalıcı hasar ona ömür boyu acı verir. Frida, peşinde dolaşıp duran ölüm meleğine (balede La Muerte karakteri) inat, babasının çabaları ve hasta yatağında yapmaya başladığı resimlerle hayata tutunur.

Bir gün hayatının aşkı ve anlamı olarak gördüğü ressam Diego Rivera ile tanışır. Evlenirler. Kırılgan bedeniyle özgür ruhu arasındaki çatışma resimlerine iki farklı Frida olarak yansır.

Diego Rivera Frida’yı sık sık aldatır, bu Frida’nın ruhunda büyük yaralar açar. Frida kaçış arar, ilgiyle karşılandığı Avrupa’ya göç eder. Ama bu hayat ona yetmez, tekrar Diego’ya döner. Yeniden çocukluğunun geçtiği eve yerleşir. Çocuk felci nedeniyle yıllarca kendisine yük olan bacağı kesilir. "Ayaklarımı umursamıyorum benim kanatlarım var" diyen Frida, artık korkularından, kabuslarından kaçmamayı öğrenmiştir.