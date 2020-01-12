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  4. 'Ayaklarımı Umursamıyorum Benim Kanatlarım Var'

'Ayaklarımı Umursamıyorum Benim Kanatlarım Var'

12.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun hayatından kesintiler sunan “Frida" balesi Mersin’de izleyiciyle buluştu. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin bu sezon ilk kez kasım ayında sahnelediği eser 2020’de ilk kez seyirci karşısına çıktı

Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun hayatından kesintiler sunan “Frida" balesi Mersin’de izleyiciyle buluştu. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği eser 2020’de ilk kez seyirci karşısına çıktı.

“Frida" küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsünü anlatıyor: Frida Kahlo henüz altı yaşındayken çocuk felci geçirir. Ardından genç kızlığı döneminde bir otobüs kazasında omurgasından yaralanır. Bu kalıcı hasar ona ömür boyu acı verir. Frida, peşinde dolaşıp duran ölüm meleğine (balede La Muerte karakteri) inat, babasının çabaları ve hasta yatağında yapmaya başladığı resimlerle hayata tutunur.

Bir gün hayatının aşkı ve anlamı olarak gördüğü ressam Diego Rivera ile tanışır. Evlenirler. Kırılgan bedeniyle özgür ruhu arasındaki çatışma resimlerine iki farklı Frida olarak yansır.

Diego Rivera Frida’yı sık sık aldatır, bu Frida’nın ruhunda büyük yaralar açar. Frida kaçış arar, ilgiyle karşılandığı Avrupa’ya göç eder. Ama bu hayat ona yetmez, tekrar Diego’ya döner. Yeniden çocukluğunun geçtiği eve yerleşir. Çocuk felci nedeniyle yıllarca kendisine yük olan bacağı kesilir. "Ayaklarımı umursamıyorum benim kanatlarım var" diyen Frida, artık korkularından, kabuslarından kaçmamayı öğrenmiştir.

Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu 75 dakikalık eserin müziği Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın’a ait. Orkestra şefliğini Burak Şatana yapıyor.

Koreografi ve reji Özgür Adam İnanç’a ait. Yazar ve Dramaturg Füsun Ataman Berke, Dekor Tasarımcısı Aykut Öz, Kostüm Kasarımcısı Tülay Şimşek, Işık tasarımcısıysa Tarı Deniz.

Eserde çocuk ve genç Frida’yı Tutku Barın Tümen, olgun Frida’yıysa Özlem Şenormanlar canlandırıyor.

La Muerte yani Ölüm rolündeyse Burak Serkan Cebeci var. Diego Rivera’yı da Ozan Demirbaş oynuyor.

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