Ayaklarına bantladıkları yüksek topuklu ayakkabılarla koştular

Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, çocuk, yüksek topuk ve halk koşusuyla başladı.

Muratpaşa ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen yarışmaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ilgiyle izlediği yüksek topuk koşusuna ise 16 kadın katıldı.

Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını ayaklarına bantlarken, koşuya hazırlanan kadınlara eşleri de destek verdi.

Kadın yarışmacılar, topuklu ayakkabılarla 100 metre koşarak yarışı tamamladı.

Bazı yarışmacıların koşmakta ve dengesini sağlamakta güçlük çektiği yarışta, Berfin Boduç birinci, Elif Polat ikinci, Duygu Ekinci ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren katılımcılara madalya, sertifika ve para ödülü verildi.

Yüksek topuk yarışmasında birinci olan Berfin Boduç, atletizm sporuyla ilgilendiğini ve yarışmaya ilk kez katıldığını söyledi.

Daha önce hiç yüksek topukla koşmadığını anlatan Boduç, "Yüksek topukla koşma yarışmasını ilk duyduğumda bana ilginç gelmişti. Antrenörüm katılmam konusunda bana destek oldu. Sporcu olduğum için kendime güveniyordum, birinci oldum. Sadece yarışmada sakatlanmaktan korkuyordum ama şu an çok iyiyim ve bir sakatlık görünmüyor." dedi.